Posnetki vandalizma na eni najstarejših ulic v Ljubljani

Na družbenih omrežjih smo zasledili posnetke vandalizma na Križevniški ulici v Ljubljani. Incident se je zgodil v zgodnjih nedeljskih urah. Najprej se je na ulici družila večja skupina mladih, kasneje pa sta tam ostala še dva fanta, ki sta se nerazumno znesla nad tamkajšnjimi rastlinami.

"Rezultat nocojšnje noči na Križevniški ulici," so zapisali v skupnosti Križevniška na družbenem omrežju Facebook zraven pa priložili fotografije uničenih rož. Kot so še dodali, so tamkajšnji prebivalci že leta prepuščeni vandalizmu.

Objavili so tudi dva posnetka nadzornih kamer. Na prvem posnetku se je na omenjeni ulici v nedeljo okoli 3. ure zjutraj zbrala večja skupina mladih fantov in deklet. Okoli 30 minut kasneje sta tam ostala še dva mlada in neznana fanta, ki sta prevračala drevesa in rože po ulici, nato pa odšla.

Na PU Ljubljana so nam povedali, da niso bili obveščeni o dogodku, si bodo pa ogledali posnetke nadzornih kamer na družbenem omrežju.

