Vklenjeni Maduro: 'Lahko noč in srečno novo leto'

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ZDA vodile državo do prenosa oblasti in prevzema nadzora nad ogromnimi venezuelskimi naftnimi rezervami. Medtem je dolžnosti Nicolasa Madura prevzela podpredsednica Delcy Rodriguez.

Medtem pa so v javnost prišle nove fotografije vklenjenega Madura, potem ko so ga agenti ameriške Uprave za boj proti drogam (DEA) in Preiskovalne službe za domovinsko varnost pospremili z letala.

NBC News je pridobil posnetek, na katerem je ujeti venezuelski voditelj oblečen v svetlo modro jopico s kapuco, obkrožen z ameriškimi uradniki. Na družbenem omrežju X so se prav tako pojavile tudi druge fotografije, na katerih je videti Maduro, ki sedi na stolu, obkrožen z agenti.

Vklenjenega Madura so pripeljali v priporni center v newyorškem Brooklynu. Na posnetku je mogoče slišati strmoglavljenega predsednika, ki je zbranim v angleškem jeziku zaželel "lahko noč" in "srečno novo leto":