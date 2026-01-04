Naslovnica
Slovenija

Vklenjeni Maduro: 'Lahko noč in srečno novo leto'

04. 01. 2026 08.04

Avtor:
M.V.
Ugrabljeni Nicolas Maduro v ZDA

Ugrabljeni venezuelski predsednik Nicolás Maduro in njegova žena Cilia Flores sta bila po obsežni ameriški vojaški operaciji v Venezueli prepeljana v New York. Maduro je pridržan v pripornem centru v Brooklynu, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb o trgovini z drogami in orožjem.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ZDA vodile državo do prenosa oblasti in prevzema nadzora nad ogromnimi venezuelskimi naftnimi rezervami. Medtem je dolžnosti Nicolasa Madura prevzela podpredsednica Delcy Rodriguez.

Medtem pa so v javnost prišle nove fotografije vklenjenega Madura, potem ko so ga agenti ameriške Uprave za boj proti drogam (DEA) in Preiskovalne službe za domovinsko varnost pospremili z letala.

NBC News je pridobil posnetek, na katerem je ujeti venezuelski voditelj oblečen v svetlo modro jopico s kapuco, obkrožen z ameriškimi uradniki. Na družbenem omrežju X so se prav tako pojavile tudi druge fotografije, na katerih je videti Maduro, ki sedi na stolu, obkrožen z agenti.

Vklenjenega Madura so pripeljali v priporni center v newyorškem Brooklynu. Na posnetku je mogoče slišati strmoglavljenega predsednika, ki je zbranim v angleškem jeziku zaželel "lahko noč" in "srečno novo leto":

 

maduro srečno novo leto lahko noč

Rožle Patriot
04. 01. 2026 09.10
Ne vem kaj še čaka Ameriška DEA? .. .. zakaj ne pride še k nam, premetat ves Holobizem ?!!! ...
Odgovori
0 0
Vlahek
04. 01. 2026 09.09
Cela vezenuela praznuje njegovo ograbitev ne novo leto😆😆😆😆😆👍👍👍👍👍👍👍
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
04. 01. 2026 09.10
Po moje niso tako neumni, da bi tole bil razlog za praznovanje.
Odgovori
0 0
kladivo
04. 01. 2026 09.08
Ce je kramp redel da si bodo vzeli nazaj svojo venezuelsko nafto a je lahko bolj ocitno zakaj pa kolumbije ni napadel ali mehike najvec droge pride od tam samo tam ni najnevarnejse droge nafte
Odgovori
+4
4 0
Aijn Prenn
04. 01. 2026 09.07
Če rečemo bobu bob, bi se slišalo nekako takole; če bi Maduro imel npr. dva para hipersoničnih raket dolgega dosega in na njih montirane nuklerne bojne glave, bi bil dec od Melanije mnogo bolj prijazen z njim, pa veliko manj pogumen.
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
04. 01. 2026 09.08
nuklearne
Odgovori
0 0
Watcherman
04. 01. 2026 09.07
Torej za vas je razlog samo nafta kot vidim a aretirali so ga zaradi nafte torej ali je bila proti njemu podana obtožnica z dokazi s sodelovanjem s kartelom,drogami in orožjem,če bi bila samo nafta ne bi izvedli takšnega napada in aretirali kot njega in njegovo ženo brihte.
Odgovori
-1
1 2
Jožajoža
04. 01. 2026 09.06
Narko kartel, ki naj bi ga vodil Nicolas Maduro je sicer izmislek ameriške agencije CIA. V realnosti nikoli ni obstajal, vendar za ZDA, ki so z ugrabitvijo predsednika druge države prekršile tudi mednarodno pravo .
Odgovori
-1
2 3
kor22
04. 01. 2026 09.09
Ja in kaj jim mores? Bos se sau borit proti zda?
Odgovori
0 0
Pikopiko
04. 01. 2026 09.06
Bravo Američani. Vse te samodržce, kateri se držijo na oblasti izključno z denarjem in vojsko bi bilo treba postavit pred sodišče. Volitve je ukradel. NI BIL IZVOLJEN. Narod pa lačen.
Odgovori
-1
2 3
marmilan
04. 01. 2026 09.09
kdo pa je ta lopovski kavboj. Nastali so itak iz lopovov in pocestnic.
Odgovori
+1
1 0
FONDAČ
04. 01. 2026 09.05
Če ima Putin svojo vojno, jo bom imel še jaz.
Odgovori
-1
1 2
Joakim
04. 01. 2026 09.05
Nekateri naivni se kar verjamejo, da je do vojaskega posredovanja prislo zaradi spostavitve demokracije. Drzava bo zdaj potonija v totalni kaos, razen naftnih polj, na karerih se bodo naselili Americani. Stari recept samo drugi izvajalci. Ce zdaj nebo Kitajska zavzela Tajvan, ga ne bo nikoli. Zdaj imajo perfekten izgovor.
Odgovori
+4
5 1
kor22
04. 01. 2026 09.10
Nebo ga ker ga ne morem, tajvan je druga pesem
Odgovori
0 0
natmat
04. 01. 2026 09.04
Kaj hočemo? Kokain ali McDonald's?Oba sta enako škodljiva in za ljudi uničujoča...
Odgovori
+7
7 0
2mt8
04. 01. 2026 09.04
Pri največjih svetovnih zalogah nafte sklamfaš skupaj komaj GDP 1600$ per capita, ljudje ne dobivajo plač, trgovine pa s praznimi policami?
Odgovori
-1
1 2
Pamir
04. 01. 2026 09.06
Če si pod sankcijami kaj več tudi ne moreš.
Odgovori
+2
2 0
2mt8
04. 01. 2026 09.10
Tudi Iran je pod sankcijami, pa živi bistveno bolje kot Venezuela.
Odgovori
0 0
Polkavalčekrokenrol
04. 01. 2026 09.04
Največje ocenjene zaloge nafte se nahajajo v Venezueli,kdor ve kaj je nafta tudi ve kam pes taco moli,mamila so samo izgovor in to Kitajska ne bo mirno gledala,vse bližje je vojna,na žalost
Odgovori
+3
3 0
Omizje
04. 01. 2026 09.03
amerika se napihuje realnost nima svojega jezika
Odgovori
+2
2 0
peresni
04. 01. 2026 09.03
Mogoče je čas, da naredimo atomsko bombo in naredimo red v Rusiji in ZDA
Odgovori
0 0
Pamir
04. 01. 2026 09.02
2022 padel janšajev komunistični režim, 2026 Madurov.
Odgovori
+1
4 3
john gotti
04. 01. 2026 09.02
jenkijem je spet zadišala nafta
Odgovori
+4
5 1
Skunk Works
04. 01. 2026 09.02
Res se bodo sedaj ameriške multinacionalke mastile z naravnimi viri, ampak zgodil se bo tudi splošen gospodarski preboj, in vsaj 60-70% ljudem se bo počasi dvignil standard, saj se bo rabila delovna sila, odpiralo se bo ogromno delovnih mest...Kaj ti pomaga takšno bogastvo pod socialisti, kao da je od naroda, ko pa je potem 95% ljudi revnih, kaviar socialisti se pa furajo okoli v zlatih Ferrarijih...Saj veste njihov slogan" Revščina za vse, ne le za peščico!"...
Odgovori
+0
2 2
strupzdravilo
04. 01. 2026 09.00
še v rusijo po putkota
Odgovori
+1
5 4
zmago56
04. 01. 2026 08.59
Levičarji pa v jok, ker bodo cene belega praška poskočile. Bo jim treba plače povišati.
Odgovori
-4
4 8
ptuj.si
04. 01. 2026 09.01
Saj govori mesec o višji minimalni plači. Sedaj razumem zakaj.
Odgovori
+2
4 2
Mason666
04. 01. 2026 08.59
Če hočete, da komentiranje ostane odklenjeno morate hvalit Ameriko in Trumpa in se z vsem strinjat kar počnejo po svetu...
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
