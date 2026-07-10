Arčon: Vsebina je bila prirejena. Zavadlav Ušajeva: Ni se pa prirejalo izjav

Se še spomnite posnetkov s krožniki špagetov, kozarci vina, in vplivnimi Slovenci, ki so zaokrožili pred volitvami in razgaljajo domnevno politično korupcijo na levem polu? Po vročih soočenjih – levi blok je zatrjeval, da gre očitno za umetno inteligenco – je zdaj javno: nemški forenziki ugotavljajo, da so posnetki in prisluhi pristni, ni jih ustvarila umetna inteligenca. In kakšne bodo posledice vsebine posnetkov o domnevni politični korupciji? Kako močno bi nas moralo skrbeti? Po nekaterih podatkih korupcija na leto odnese kar 3,5 milijarde evrov?

Kar je vlada Roberta Goloba po vloženi zahtevi za javno razkritje skrivala, je vlada Janeza Janše danes razkrila. Ključno sporočilo pa: ni mogoče ugotoviti, da bi bili posnetki v celoti ali deloma ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Po domače: posnetki niso ponarejeni, je pa bilo več ločenih združenih v enega. Kar demantira nekratne takratne prve odzive vpletenih. "So nekatere izjave, ki so mi pripisane, za katere deluje, da jih izgovarjam, pa niso moje. Ocenjujem, da so določene izjave verjetno tudi ustvarjene umetno, oziroma z uporabo naprednih tehničnih sredstev," je na primer ob objavi trdila nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Ki je v posnetkih, ki so jih posneli agentje paraobveščevalne agencije Black Cube, nastopala kot prva. "Ne, v tem trenutku ne bo neposredno govoril z vami. Bo pa z mano. Ne lobiram, posredujem, sem le posrednik, kar je samo druga beseda za lobiranje," je del njenega takrat posnetega pogovora. Ali pa denimo Robert Golob, potem ko so v javnosti v času vrhunca predvolilne kampanje več dni zapored objavljali sporne posnetke nekdanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković. "V teh časih socialnih omrežij, umetne inteligence, ne verjamem več v avtentičnost prav veliko," je nekdanji predsednik vlade dejal 9. marca letos. Njegov kabinet je bil takrat še bolj neposreden: "V javnosti se pojavljajo domnevni nezakoniti prisluhi, očitno prirejeni z uporabo umetne inteligence." Danes pa drugače. "To, kar je tudi že SSNAV objavil pred volitvami. In to je, da so posnetki zlepljeni. Zlepljeni z enim samim namenom. Da iz daljših pristnih posnetkov ustvarijo predvolilno manipulacijo. Da bi s tem očrnili delo prejšnje vlade," pravi Golob. In čeprav je res kar trdi sokoordinator Levice Luka Mesec ... "To poročilo pove več ali manj to, kar smo že vedeli. Da posnetki so sicer resnični, ampak so montirani tako, da je zgodba čim bolj sočna." ... Je dejstvo, da so vpleteni izrekli vrsto zelo obremenjujočih izjav, ki nakazujejo kako razraščena je tako imenovana korupcija belih ovratnikov v Sloveniji. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je na primer govorila o ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću. Da je zelo močna osebnost in zelo koruptivna figura. "Z njim je zelo enostavno. /.../ Veš, da ima svojih 10 odstotkov, in to je to," razlaga na posnetku. "Želim si pa eno – kot državljan in kot politik: da vse zadeve pridejo ven in da ljudje si lahko naredijo nek svoj pogled in svojo sliko," je ob tem dejal predsednik SD Matjaž Han. In kaj so doslej ugotovili kriminalisti? Sumi neupravičenega prisluškovanja, pa snemanja, zlorabe uradnih položajev, dajanje podkupnine, razžalitev, izdaja tajnih podatkov, grožnje ter kršitev proste odločitve volivcev – vse to preiskujejo. Več pa ne razkrivajo.