Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Arčon: Vsebina je bila prirejena. Zavadlav Ušajeva: Ni se pa prirejalo izjav

Ljubljana, 10. 07. 2026 22.44 pred 14 minutami 5 min branja 0

Avtor:
Nika Kunaver 24UR ZVEČER
Posnetki Nine Zidar Klemenčič

Kako na pristnost posnetkov ob špagetih in vinu danes gledajo v Gibanju Svoboda, kjer so po objavi pred volitvami zatrjevali, da so očitno prirejeni z uporabo umetne inteligenco? In posledice razkrite domnevne korupcije? Kako močno bi nas morala skrbeti? V oddaji 24UR ZVEČER so soočili Mateja Arčina iz Gibanja Svoboda in Eleno Zavadlav Ušaj iz Demokratov.

Se še spomnite posnetkov s krožniki špagetov, kozarci vina, in vplivnimi Slovenci, ki so zaokrožili pred volitvami in razgaljajo domnevno politično korupcijo na levem polu? Po vročih soočenjih – levi blok je zatrjeval, da gre očitno za umetno inteligenco – je zdaj javno: nemški forenziki ugotavljajo, da so posnetki in prisluhi pristni, ni jih ustvarila umetna inteligenca. In kakšne bodo posledice vsebine posnetkov o domnevni politični korupciji?

Kako močno bi nas moralo skrbeti? Po nekaterih podatkih korupcija na leto odnese kar 3,5 milijarde evrov?

Kar je vlada Roberta Goloba po vloženi zahtevi za javno razkritje skrivala, je vlada Janeza Janše danes razkrila. Ključno sporočilo pa: ni mogoče ugotoviti, da bi bili posnetki v celoti ali deloma ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Po domače: posnetki niso ponarejeni, je pa bilo več ločenih združenih v enega.

Kar demantira nekratne takratne prve odzive vpletenih.

"So nekatere izjave, ki so mi pripisane, za katere deluje, da jih izgovarjam, pa niso moje. Ocenjujem, da so določene izjave verjetno tudi ustvarjene umetno, oziroma z uporabo naprednih tehničnih sredstev," je na primer ob objavi trdila nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Ki je v posnetkih, ki so jih posneli agentje paraobveščevalne agencije Black Cube, nastopala kot prva. "Ne, v tem trenutku ne bo neposredno govoril z vami. Bo pa z mano. Ne lobiram, posredujem, sem le posrednik, kar je samo druga beseda za lobiranje," je del njenega takrat posnetega pogovora.

Ali pa denimo Robert Golob, potem ko so v javnosti v času vrhunca predvolilne kampanje več dni zapored objavljali sporne posnetke nekdanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković. "V teh časih socialnih omrežij, umetne inteligence, ne verjamem več v avtentičnost prav veliko," je nekdanji predsednik vlade dejal 9. marca letos. Njegov kabinet je bil takrat še bolj neposreden: "V javnosti se pojavljajo domnevni nezakoniti prisluhi, očitno prirejeni z uporabo umetne inteligence." Danes pa drugače. "To, kar je tudi že SSNAV objavil pred volitvami. In to je, da so posnetki zlepljeni. Zlepljeni z enim samim namenom. Da iz daljših pristnih posnetkov ustvarijo predvolilno manipulacijo. Da bi s tem očrnili delo prejšnje vlade," pravi Golob.

In čeprav je res kar trdi sokoordinator Levice Luka Mesec ... "To poročilo pove več ali manj to, kar smo že vedeli. Da posnetki so sicer resnični, ampak so montirani tako, da je zgodba čim bolj sočna." ... Je dejstvo, da so vpleteni izrekli vrsto zelo obremenjujočih izjav, ki nakazujejo kako razraščena je tako imenovana korupcija belih ovratnikov v Sloveniji.

Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je na primer govorila o ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću. Da je zelo močna osebnost in zelo koruptivna figura. "Z njim je zelo enostavno. /.../ Veš, da ima svojih 10 odstotkov, in to je to," razlaga na posnetku.

"Želim si pa eno – kot državljan in kot politik: da vse zadeve pridejo ven in da ljudje si lahko naredijo nek svoj pogled in svojo sliko," je ob tem dejal predsednik SD Matjaž Han.

In kaj so doslej ugotovili kriminalisti? Sumi neupravičenega prisluškovanja, pa snemanja, zlorabe uradnih položajev, dajanje podkupnine, razžalitev, izdaja tajnih podatkov, grožnje ter kršitev proste odločitve volivcev – vse to preiskujejo. Več pa ne razkrivajo.

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem soočili Mateja Arčona iz Gibanja Svoboda in Eleno Zavadlav Ušaj iz Demokratov.

So se v Gibanju Svoboda prenaglili, ko so dejali, da so prisluhi prirejeni z uporabo umetne inteligence? Zdaj je črno na belem: prisluhi so pristni in jih ni ustvarila umetna inteliganca. "Danes govoriti o tem, ali so ustvarjeni z umetno inteligenco ali ne, ni toliko pomembno kot to, zakaj je prišlo do tega dejanja, zakaj je takrat največja opozicijska stranka pripeljala v Slovenijo protiobveščevalno službo – z enim namenom: da diskreditira takratno vladajočo koalicijo. In kaj je pomembno v teh posnetkih, je to, da so ti posnetki zlepljeni. To pomeni, da je bila dejansko prirejena vsebina – če z umetno inteligenco, ni važno. Pogovarjati se moramo o dejanju. Zakaj je prišla izraelska protiobveščevalna služba v Republiko Slovenijo – ne samo enkrat, štirikrat – in izvedla te pogovore, ki so bili zmanipulirani z namenom diskretirirati takratno koalicijo in zavest celotno javnost?" odgovarja Arčon.

Kaj na to pravi Zavadlav Ušajeva – sprejme te argumente, da bolj pomemben izvor kot pa sama vsebina? Zdaj so ugotovitve nemških forenzikov javne. "Nikakor ne morem tega sprejeti. Kot smo povedali že popoldne, v prvi izjavi: pomembna je vsebina. Ne kdo jih je naročil, ne kako so bili zlepljeni" pravi. "Tudi sami vemo, tisti, ki dajemo izjave, da vsak novinar na koncu zlepi posnetek, za to da skrajša zgodbo in poudari bistvo. Zato je bistvo v vsebini in ta bi nas morala vse skrbeti. Ne samo Svobodo in tiste, ki so želeli prikazati obratno sliko,a mpak vse – tiste, ki smo v politiki, kot tudi državljane," poudarja Zavadlav Ušajeva.

Arčon medtem vztraja, da če bi bili posnetki dejansko pristni, bi lahko govorili o sumu določene korupcije. "Če so pa zlepljeni, pomeni da so manipulativni. In danes, prosim, povejte javnosti, kaj konkretno je na teh posnetkih koruptivnega," je pozval sogovornico.

"Na teh posnetkih smo slišali marsikatero izjavo, ki je koruptivna in tudi dejanja. In zlepilo se je samo za to, da se je skrajšalo, ne pa za to, da se je prirejalo izjave," mu je odgovorila Zavadlav Ušajeva.


Celotno soočenje je na voljo v zgornjem videu.

posnetki Black Cube prostnost Gibanje Svoboda korupcija

Nato ni štel za 360 milijonov evrov infrastrukturnih projektov

24ur.com Burno soočenje o varnosti: kdo je bil najbolj prepričljiv?
24ur.com Odziv vladajočih na protest stranke SDS: To je bil shod bolečine
24ur.com Se na protikorupcijsko komisijo znova vršijo politični pritiski?
24ur.com Kje je meja med uslugo in korupcijo?
24ur.com Golob in Janša o marsovcih, resorju za 'poštenost' in tem, kdo ne bo odstopil
24ur.com Inšpekcija razkrila: Jajca prodajali kot ekološka, čeprav niso bila
24ur.com Svoboda: 'Gre za dobro znano politično igro'
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
zadovoljna
Portal
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804