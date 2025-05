Posneto v Sloveniji: kosilnica privabila dve veliki kači

"Najbolj zanimivo pa je to, da sta prilezli ven, ko sem prižgal kosilnico. Ko sem jo ugasnil, sta se takoj ločili in skrili nazaj. Ko pa sem jo spet prižgal, sta se takoj vrnili in plesali naprej ter se pustili snemati vse dokler je kosilnica brnela," je dogajanje opisal za 24ur.com, o tem pa priča tudi zvok na posnetku.

Boter živalskemu kraljestvu

Poudarja, da sam ni biolog, zvečer pa je nekoliko prebrskal dostopne podatke in fotografije, zato meni, da bi lahko šlo za kači iz družine gožev. Zraste lahko do dobrega metra in pol, pri nas živi predvsem na Primorskem. Gre za zaščiteno vrsto kače, ki ni strupena, paritvena sezona pa je v maju in juniju, čemur je bil očitno torej priča tudi naš sogovornik. Samica nato jajca pogosto izleže prav ob človeških bivališčih, mladiči pa se nato izvalijo pozno poleti.