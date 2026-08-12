Posočje privablja vse več turistov, v dolini Lepene celo zapele pesti

Parkiranje vsepovprek, prenočevanje na črno, prometni zamaški, tudi to je turistična razglednica Posočja. Najhuje je ob Velikih koritih Soče, kjer so se turisti celo stepli zaradi parkirišč. Gneči se ni izognila niti naša ekipa.

Ena od turistk je povedala, da so v približno 25 minutah naredili okoli 150 metrov.

Preozko grlo v dolino Lepene pa najbolj tare domačine. "Vsak dan se vozim v Bovec v službo in je kar problematično. Sploh na enem odseku, kjer se zagužva na obe strani, včasih je zastoj tudi po 20 minut, preden se reši," pravi prebivalka Lepene Majda Gašperšič.

Skupaj so stopili bovški občinski svetniki in na korespondenčni seji zahtevali večji nadzor nad kršitvami.

"Smo tudi v sklepu zahtevali izredni nadzor ministrstev nad vsemi temi organi: kakor so policija, TNP, inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo. Ker v bistvu opažamo, da smo ostali sami, jaz se vsak dan vozim v Trento, večkrat kličem na številko 113, kjer rečejo, da patrulje ni na terenu, da nam ne morejo pomagati," je povedala občinska svetnica Liste za Posočje-Bovec Bojana Zorč Kravanja.

Iz novogoriške policijske uprave so nam pojasnili, da se policija odzove na vsako prijavo o morebitnih kršitvah ter da so od maja do avgusta na območju Lepene izdali prek 90 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Na Medobčinski upravi pravijo, da so letos tod izdali 579 obvestil o prekrških in plačilnih nalogov, lani v enakem obdobju 195. Konkretnih številk nam iz Triglavskega narodnega parka niso poslali, pojasnili pa so, da je v načrtu predlog za spremembo prometnega režima na cesti v Lepeno, ki bi omogočil omejitev uporabe ceste za motorna vozila. Obenem prihodnje leto načrtujejo izdelavo načrta obiskovanja Velikih korit. Kaj pravijo turisti?

"Tukaj je malce preveč turistov. Vendar reka Soča je tako prijetna," je dejala Isabel iz Francije. "Gneča je, vendar je prijetno. Je prevelika gneča? V primerjavi s preteklimi leti postaja slabše," pravi Lea iz Nemčije. "Še vedno je v redu, vendar lahko vidimo rast in mislim, da v nekaj letih ne bo več v redu za Slovence, saj bo preveč turistov," je povedal Damien iz Belgije. Angelique iz Nizozemske pa je dejala: "Tukaj smo že bili pred osmimi leti, postalo je veliko bolj obljudeno kot pred osmimi leti, moram reči."

Poiskati moramo rešitve za turiste in domačine, poudarja Zorč Kravanja, domačini naj bi tudi ponudili zemljišča, da bi se pred koriti uredilo parkirišča.

"Jaz mislim, da bomo morali razmišljati celo o kakšni zapornici v dolino Lepene, tako kot je v dolino Vrat, tako kot se pripravlja za Vršič," pa je dejal župan občine Bovec Valter Mlekuž.

Dodaja še, da se bodo usedli po sezoni in iskali rešitve, vendar domačini opozarjajo, da morajo te zagotoviti čim prej.