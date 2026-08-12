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Slovenija

Posočje privablja vse več turistov, v dolini Lepene celo zapele pesti

Bovec, 12. 08. 2026 18.45 pred 6 urami 3 min branja 30

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
V dolini Lepene pretep

Prijaznejše temperature, možnost osvežitve in smaragdna Soča iz leta v leto v Posočje privabljajo več turistov. V bovški občini so v letošnjem letu našteli že skoraj 450 tisoč nočitev, v juliju skoraj 20 odstotkov več kot lani. Več turistov pa prinaša tudi več gneče na cestah, divje kampiranje in parkiranje vsepovprek. Najhuje je v dolini Lepene, kjer so zaradi parkiranja med turisti celo zapele pesti.

Parkiranje vsepovprek, prenočevanje na črno, prometni zamaški, tudi to je turistična razglednica Posočja. Najhuje je ob Velikih koritih Soče, kjer so se turisti celo stepli zaradi parkirišč. Gneči se ni izognila niti naša ekipa.

Ena od turistk je povedala, da so v približno 25 minutah naredili okoli 150 metrov.

Preozko grlo v dolino Lepene pa najbolj tare domačine. "Vsak dan se vozim v Bovec v službo in je kar problematično. Sploh na enem odseku, kjer se zagužva na obe strani, včasih je zastoj tudi po 20 minut, preden se reši," pravi prebivalka Lepene Majda Gašperšič.

Skupaj so stopili bovški občinski svetniki in na korespondenčni seji zahtevali večji nadzor nad kršitvami.

"Smo tudi v sklepu zahtevali izredni nadzor ministrstev nad vsemi temi organi: kakor so policija, TNP, inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo. Ker v bistvu opažamo, da smo ostali sami, jaz se vsak dan vozim v Trento, večkrat kličem na številko 113, kjer rečejo, da patrulje ni na terenu, da nam ne morejo pomagati," je povedala občinska svetnica Liste za Posočje-Bovec Bojana Zorč Kravanja.

Iz novogoriške policijske uprave so nam pojasnili, da se policija odzove na vsako prijavo o morebitnih kršitvah ter da so od maja do avgusta na območju Lepene izdali prek 90 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Na Medobčinski upravi pravijo, da so letos tod izdali 579 obvestil o prekrških in plačilnih nalogov, lani v enakem obdobju 195. Konkretnih številk nam iz Triglavskega narodnega parka niso poslali, pojasnili pa so, da je v načrtu predlog za spremembo prometnega režima na cesti v Lepeno, ki bi omogočil omejitev uporabe ceste za motorna vozila. Obenem prihodnje leto načrtujejo izdelavo načrta obiskovanja Velikih korit. Kaj pravijo turisti?

"Tukaj je malce preveč turistov. Vendar reka Soča je tako prijetna," je dejala Isabel iz Francije. "Gneča je, vendar je prijetno. Je prevelika gneča? V primerjavi s preteklimi leti postaja slabše," pravi Lea iz Nemčije. "Še vedno je v redu, vendar lahko vidimo rast in mislim, da v nekaj letih ne bo več v redu za Slovence, saj bo preveč turistov," je povedal Damien iz Belgije. Angelique iz Nizozemske pa je dejala: "Tukaj smo že bili pred osmimi leti, postalo je veliko bolj obljudeno kot pred osmimi leti, moram reči."

Poiskati moramo rešitve za turiste in domačine, poudarja Zorč Kravanja, domačini naj bi tudi ponudili zemljišča, da bi se pred koriti uredilo parkirišča.

"Jaz mislim, da bomo morali razmišljati celo o kakšni zapornici v dolino Lepene, tako kot je v dolino Vrat, tako kot se pripravlja za Vršič," pa je dejal župan občine Bovec Valter Mlekuž.

Dodaja še, da se bodo usedli po sezoni in iskali rešitve, vendar domačini opozarjajo, da morajo te zagotoviti čim prej.

posočje turizem nočitve kampiranje

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
12. 08. 2026 21.59
Razmišljajo o zapornici?? Prav, potem najj pa razmišljajo.
Odgovori
0 0
dule07
12. 08. 2026 21.56
Bo vrtovec uvedel nočno smeno.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
12. 08. 2026 21.41
Glede na stanje na naših cestah je tega še malo!!!
Odgovori
+1
1 0
NLKP
12. 08. 2026 21.40
In kaj imamo od turizma? Od teh nizozemcev?
Odgovori
+0
3 3
niktalop
12. 08. 2026 21.34
Očitno je v dolini Lepene nekaj zelo negativnega v zraku, saj iz ljudi izvablja agresijo, nesramnost, primitivizem in pohlep. Verjetno zato Janša tam preživi veliko časa, ker ga ta negaivizem napolni z negativno energijo ki jo nato uporablja proti Sloveniji in Slovencem.
Odgovori
+0
3 3
Groucho Marx
12. 08. 2026 21.37
No veš kaj, za vse našteto, še posebej za pohlep, zadošča, da se kvalificiraš kot lewac. Kar poglej tajkunsko kraljico, pa svobodnjaške nepremičninske magnate.
Odgovori
+0
2 2
Clovek_002
12. 08. 2026 21.32
V občini v Bovcu je par bogatih pravnikov uspelo narediti štalo ker imajo tak vpliv na župana, da delajo z njim, kar želijo. Na novih volitvah, bo nov tak župan. Nihče od omenjenih pa ne razmišlja o vplivih na lokalce ali okolje.
Odgovori
+0
1 1
Mio56
12. 08. 2026 21.29
Dokler bo vodstvo obcine pod taktirko sdsa tam gor nebo nic bolse!! Ampak vazno da jim bomo dal vsaj 100miljonov davkoplacevalskega dnarja za prenovo Kanina, da bodo izbranci lahko smucal doma!
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+1
3 2
Potouceni kramoh
12. 08. 2026 21.18
Slovenclji smo kmetje.Primitivnost nam je v krvi.Pa še tak državni sistem s politiko imamo zdej da moraš biti cerkveno nesramen in podel.
Odgovori
-2
4 6
SDS_je_poden
12. 08. 2026 21.19
Se strinjam.
Odgovori
-1
3 4
kivzfccz
12. 08. 2026 21.27
In kaj ste hotel povedati??
Odgovori
+1
2 1
Groucho Marx
12. 08. 2026 21.27
Tebi je ljubše biti podel in nesramen po lewaško.
Odgovori
+1
3 2
borjac
12. 08. 2026 21.15
Mar so se oboževalci med sabo stepli zaradi Janševega parkirnega prostora v Lepeni ???
Odgovori
-1
5 6
Perovskia
12. 08. 2026 21.07
Na coni 30 kar je rrs tezko pelat prehitro 6km 3 kazenske 250e. Za spanje na crno v biseru narave, kjer nimajo Wcjev in smeti pa 200e. Res postemo
Odgovori
+4
6 2
SDS_je_poden
12. 08. 2026 21.20
Cone so z nekim namenom. Ne jokat, če ti ne znaš tam vozit po omejitvi.
Odgovori
-1
2 3
štrekeljc
12. 08. 2026 21.32
Si s spanjem pod kakim grmom koga ogrožal?
Odgovori
+0
1 1
grumf
12. 08. 2026 21.03
Seveda.. zapornica.. kaj pa drugega.. da bi ob povečanem obisku in seveda povečanem pritoku denarja malce okrepili redarsvo, postavili kako uradno osebo na najbolj obremenjene točke, da bi bolj obveščali in na splošno poskrbeli za red... a to je znanstvena fantastika ali kako?
Odgovori
+7
10 3
štrekeljc
12. 08. 2026 21.40
Pri taki množici je red nemogoče vzpostaviti. Zlahka pa bi pred vstopom v Lepeno uredili veliko parkirišče.
Odgovori
+2
2 0
Kakosmodanes
12. 08. 2026 21.03
Nova Gorica je leva, zato vemo kakšna je policija in redarstvo.
Odgovori
+5
8 3
Mio56
12. 08. 2026 21.30
Kaj tocno ma NG z Bovcem? Druga obcina,druga UE,drugo redarstvo,…
Odgovori
+0
1 1
štrekeljc
12. 08. 2026 21.34
Lepena spada pod PP Tolmin.
Odgovori
+2
2 0
ReAnDa
12. 08. 2026 20.59
Kaj je uredil Matoz?
Odgovori
-2
3 5
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 20.45
So Janševi spet imeli piknik?
Odgovori
+0
13 13
MOJSTER SQIRTINGA
12. 08. 2026 20.10
So se sdsovci tam?
Odgovori
+0
17 17
Teleport
12. 08. 2026 20.13
Zdej Milan pobira smeti in parking racuna
Odgovori
+10
11 1
Groucho Marx
12. 08. 2026 20.37
Mojster 26.12.2023: Lahko ima ta vlada 0 podporo, vedite desni ne bodo nikoli več na oblasti. 😂🤣
Odgovori
+6
12 6
LukaS8
12. 08. 2026 20.58
Ja saj naj ne bi. Pa je puklavemu spet uspel manever, kot v njegovi prezdanji vladi. Zabeleži si tole: "100% ne bo ta skorumpirana banda zdržala 4 leta, sigurno bodo predčasne volitve"
Odgovori
-2
3 5
poper00
12. 08. 2026 20.59
Seveda so z laganjem in podkupovanjem.Tako kot kriminalci pač počnejo.In ko bodo odšli bo zopet pogorišče.
Odgovori
-2
3 5
Perovskia
12. 08. 2026 21.09
Lukass se strinjam. Imamo levi JU imamo lev KPK imamo levo predsednico imamo levo sodstvo imamo leve sindikate imamo leve na vseh polozajih bank, rtv, poptv.... Kako mislis da lahko konkuriras aaa
Odgovori
+5
5 0
Groucho Marx
12. 08. 2026 21.10
Če bi golobnjak delal dobro, bi zdajle imel ustavno večino, a veste lewaci.
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+2
4 2
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