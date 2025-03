Posodobite računalnik in povečajte produktivnost z Windows 11 Pro in MS Office 2021 – že od 11 evrov

Na Keysoffovi razprodaji programske opreme lahko zdaj dobite najbolj priljubljene Microsoft Office pakete in operacijske sisteme Windows po znižanih cenah! Omejen čas si lahko zagotovite doživljenjsko (oziroma trajno) licenco za Microsoft Office Professional 2021 za samo 35,94 € (redna cena 299 €) s kodo SKK62. Ko enkrat plačate enkratni znesek, boste za vedno zaključili z naročninami in ponavljajočimi se stroški! Z Microsoft Office 2021 boste pridobili trajen dostop do naslednjih aplikacij: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access. Ustvarite osupljive predstavitve s PowerPointom in navdušite velike stranke v svojem podjetju ali uporabite Excel za analizo številk pri vodenju projektov. Ta ponudba vključuje tudi trajen dostop do brezplačne tehnične podpore, takojšen prenos in dostavo po nakupu. MS Office Professional 2016 je prav tako na voljo za samo 15,88 € za trajno uporabo, kar je odlična izbira za tiste, ki želijo prihraniti. Izkoristite to posebno ponudbo in si zagotovite vrhunski paket za produktivnost po nižji ceni!