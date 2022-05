Pospešeno združevanje strank: prvo zeleno luč dali tudi v LMŠ

Izvršni odbor LMŠ je v skupino za postopek pripojitve ob Branetu Goluboviću imenoval še podpredsednico LMŠ Jerco Korče in članico izvršnega odbora stranke Marjeto Podgoršek Rek.

Hkrati so na seji podprli tudi predlog predsednika stranke Gibanje Svoboda in najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, da stranka LMŠ sodeluje v vladi ter da je prvak LMŠ Marjan Šarec primeren kandidat za obrambnega ministra, so sporočili iz LMŠ.

V sredo je sicer zasedal tudi svet stranke Gibanje Svoboda, ki je med drugim prav tako sprejel sklep o povezovanju s strankama LMŠ in SAB. To se bo po Golobovih besedah odvijalo pospešeno, tudi zato so obe stranki povabili k sodelovanju v vladi. Tudi predsednici SAB Alenki Bratušek bo namreč, kot kaže, pripadlo ministrsko mesto v novi vladi, je namreč kandidatka za ministrico za infrastrukturo.

Tudi izvršni odbor SAB je v sredo sprejel sklep, s katerim svetu stranke predlaga, da podpre predlog za združevanje, Bratuškovo pa pooblasti za podpis ustreznih dokumentov za začetek postopka. Za vodenje postopkov združevanja je izvršni odbor pooblastil generalnega sekretarja SAB Jerneja Pavliča.

Tako LMŠ kot SAB je na aprilskih državnozborskih volitvah podprlo manj kot štiri odstotke volivcev, kar pomeni, da sta stranki ostali pod parlamentarnim pragom.