Posplošena vrednost nepremičnin ne upošteva vrednosti opreme in parcele

Vse, ki se ukvarjajo z iskanjem in poročanjem o vrednostih, pozivajo, naj preverijo, kaj vse še sodi k določeni nepremičnini. V primeru prodaje se namreč prodaja tudi zemljišče, garaža ipd. "S tem boste pripomogli k boljšemu splošnemu razumevanju posplošenih vrednosti in se izognili napačni interpretaciji podatkov," pozivajo v upravi. Na portalu Prostor so objavili video navodila za uporabo aplikacije.

Luksuzna oprema lahko zviša prodajno ceno nepremičnine

Geodetska uprava ponovno poudarja, da se posplošena vrednost izračuna iz podatkov katastra nepremičnin, kjer pa ni podatkov o luksuzni opremi, pohištvu, ki jo lahko vsebuje določena hiša oz. stanovanje, in na podlagi katere lahko lastniki določijo precej višjo prodajno vrednost od ocenjene.

"Če je nekdo pripravljen plačati za neko nepremičnino več, kot je ocenjena vrednost, je to problem kupca in ne trga oz. metod ocenjevanja tržnih vrednosti," pravijo na Gursu.

Poleg tega je razumljivo, so dodali, da so trenutne cene na trgu višje od ocenjenih, ker so trenutne poskusne vrednosti izračunane po modelih z datumom 1. januar 2024. Novi modeli z datumom 1. januar 2025 bodo objavljeni aprila letos, so napovedali.