Koncert za Urbana: na poti do cilja pomagajo peljati tudi Slovenske železnice

Po dveh letih je Urbanova družina tik pred ciljem. Do dveh milijonov evrov, ki bodo pomagali pri razvoju posebne genske terapije za danes skoraj štiriletnega dečka, jim manjka le še dobrih 100 tisočakov. Po ciljni ravnini jih lahko pospremimo skupaj - družina je namreč konec junija ravno v ta namen organizirala dobrodelni koncert. Akciji so se pridružile tudi Slovenske železnice.

icon-expand Dobrodelni koncert Stopimo skupaj za Urbana FOTO: 24ur.com

Konec junija se bodo namreč lahko udeleženci koncerta do Ljubljane z vlakom pripeljali brezplačno. S Slovenskih železnic so se namreč pridružili akciji in obljubili, da bodo vsem imetnikom koncertne karte omogočili brezplačno pot v vlakom v obe smeri. Potniki bodo morali ob tem pokazati karto v fizični ali elektronski obliki. Koncertu, ki se bo odvil 27. junija ob 18.30 uri, so se v duhu dobrodelnosti pridružila tudi znana imena. Urbanovi družini bodo na Kongresnem trgu v Ljubljani še zadnjih nekaj deset tisoč evrov pomagali zbirati Vlado Kreslin, Joker Out, Danijela Martinović, Ditka, AKA Neomi – duet, Zvita Feltna, Challe Salle, Nipke, Kristijan Crnica, Flirrt, Vid Valič, Lado Bizovičar, Luka Basi in Miran Rudan inDESIGN. Karte so že v prodaji. Če se koncerta ne boste mogli udeležiti, ga boste lahko v živo spremljali prek našega portala 24ur.com.

icon-expand Mali Urban FOTO: Anže Šestovič

"Težko je opisati občutke, ki jih čutiva z možem, in hvaležnost do vseh, ki so nam v teh dveh letih pomagali. Vseh Slovencev in Slovenk, posameznikov, ki so se res zavzeli za različne akcije, olimpijcev, košarkarjev, nogometašev, hokejistov, medijev in zdaj na koncu so nam na pomoč priskočili še glasbeniki in drugi izvajalci," pravi Urbanova mama Špela Miroševič. Dodaja, da sta z možem izredno vesela, da je družina prejela tako veliko podporo.

Urban bo sicer le nekaj dni pred koncertom, 14. junija, praznoval svoj četrti rojstni dan. Dneva družina ne praznuje kot vse ostale, ob tem izpostavlja oče Samo Miroševič, saj da se ob vsakem rojstnem dnevu zavedajo, da so znova izgubili leto dni, ko bi Urban že lahko dobil zdravilo. "Rojstni dnevi so za nas opomnik, saj nas spomnijo, da je Urban leto dni starejši in da je znova izgubil čas, ki ga nikoli ne bo mogel dobiti nazaj. Kot starš bi svojemu otroku dal ves svet, a časa nikoli ne moreš dobiti nazaj," je dodal.

Na koncertu bo tudi Pahorjeva katrca, ki bo svojo dobrodelno vožnjo zaključila prav v rojstnem kraju malega borca. Na koncertu bodo zbrani skupaj odštevali, koliko denarja so zbrali, zato jim že zdaj znova pomagajmo in stopimo skupaj za Urbana, da bo lahko kmalu stekel v objem svojim staršem in jim povedal, da jih ima rad. Na Finskem zdaj potekajo zadnje raziskave, v roku meseca ali dveh bodo dobili rezultate. Starša upata, da bodo poleti lahko začeli z izdelavo zdravila za klinično testiranje, kar traja od devet do 12 mesecev. Zdravilo bi nato Urban dobil direktno v možgane, saj večina njegovih težav izvira prav od tam, je prejšnji teden pojasnila mama.