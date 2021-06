Posredovanje novinarskih vprašanj na obrambnem ministrstvu preiskuje OVS

Dodal je, da je na zagovor poklical vse, ki so sodelovali pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja. "Vsi mi zagotavljajo, da s tem nimajo nič in da so profesionalno pripravili odgovore ter te posredovali novinarjem oz. medijskim hišam," je bil jasen. Zanj je bila s tem, ko so jasno odgovorili na vprašanja, zgodba zaključena.

"Ni bil tak tip novinarskega vprašanja, da bi nas spravil v neroden položaj. Zanimalo vas je, koliko ministrov je sodelovalo na Natovem vrhu," je še pojasnil novinarjem. "Me pa motijo insinuacije, da je za vse stvari, ki se zgodijo, kar avtomatsko krivo ministrstvo. Dajmo biti potrpežljivi, počakajmo na izsledke informacijske pooblaščenke in obveščevalno-varnostne službe, potem se bomo lahko naprej pogovarjali," je pozval.

Obrambni minister in prvak NSi je še ocenil, da je medijski svet do te vlade "nepopustljiv in oster", a se, kot je poudaril, nad tem ne pritožuje. "Ne poznam medijev, da bi bili do mene zelo ustrežljivi in prijazni, se mi pa zdi, da je to tudi dolžnost medijev. Da ste kritični, da preverjate in ugotavljate. Zame je bistveno samo, da ste odgovor prejeli," je sklenil.

V začetku tedna so novinarji Svet24, POP TV in Večera na obrambno ministrstvo poslali vprašanja glede Toninove udeležbe na vrhu zavezništva Nato v Bruslju. Novinarska vprašanja je nato na svojem portalu objavil Bojan Požar, v Društvu novinarjev Slovenije pa so ocenili, da je šlo za poskus diskreditacije in namigovanja na usklajeno delovanje medijev.