Slovenija

Pošta s februarjem spreminja urnike skoraj 150 poslovalnic

Ljubljana, 17. 01. 2026 10.33 pred 59 minutami 2 min branja 15

Avtor:
K.H. STA
Pošta Slovenije

V Pošti Slovenije bodo z 2. februarjem spremenili delovni čas na 142 poštah po Sloveniji. V več kot 110 poštnih poslovalnicah naj bi se delovni čas skrajšal. Na Pošti ob tem poudarjajo, da uporabnikom ponujajo alternativne rešitve, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri prevzemu in oddaji pošiljk.

Kot so ob najavi spremembe urnikov poslovalnic v začetku tedna sporočili iz Pošte, lahko uporabniki pakete trenutno prevzemajo na več kot 1600 kontaktnih točkah po vsej državi, vključno s poštnimi poslovalnicami, paketomati ter drugimi prevzemno-oddajnimi točkami.

"Takšna razvejana mreža omogoča večjo prilagodljivost, hitrejši dostop in enostavnejše upravljanje s pošiljkami," so zapisali v objavi na spletni strani Pošte.

Podrobne informacije o delovnih časih posameznih poslovalnic so na voljo prek iskalnika na spletni strani Pošte.

Delovni čas bo krajši v 111 poslovalnicah

Po poročanju časnika Dnevnik bodo v osmih poslovalnicah delovni čas podaljšali, v 23 poslovalnicah bo urnik ostal nespremenjen, v 111 poslovalnicah pa se bo delovni čas skrajšal. Ob tem so na Pošti poudarili, da bo na vseh poštah, kjer se delovni čas spreminja, uporabnikom vsaj enkrat na teden omogočeno opravljanje storitev do 18. ure.

Na Pošti so za Dnevnik pojasnili, da so se za spremembo odločili zaradi naraščanja digitalne pismenosti ter sprememb navad in potreb uporabnikov, posledično pa občutno zmanjšanega obiska poštnih poslovalnic v zadnjih letih.

V sindikatih naj bi bili po poročanju Dnevnika spremembam urnikov naklonjeni, saj da naj bi bilo odslej zaradi novih delovnih časov manj deljenega delovnega časa za zaposlene in manj voženj na tiste pošte, kjer so poslovanje pokrivali s premiki zaposlenih. Na drugi strani pa so zaskrbljeni v Združenju občin Slovenije, kjer ugotavljajo, da bo delovni čas krajši tudi v manjših in edinih poštnih poslovalnicah v bolj oddaljenih lokalnih skupnostih, še poroča časnik.

pošta poštna poslovalnica delovni čas

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
17. 01. 2026 11.46
Povečujejo in širijo da so strankam prijazni a ne da banda pokvarjena.
Odgovori
+1
2 1
proofreader
17. 01. 2026 11.45
Pod Golobom gre vse navzdol, razen davkov.
Odgovori
+0
2 2
pojtrarara
17. 01. 2026 11.52
posta je v rokah jansevih kadrov
Odgovori
0 0
Vera in Bog
17. 01. 2026 11.44
Pri nas politika uniči vse ampak res vse
Odgovori
0 0
Vera in Bog
17. 01. 2026 11.41
To je največja poden firma !
Odgovori
0 0
duhccc
17. 01. 2026 11.33
sej cez cas jo bojo pa hrvatje kupili in bo cudezno delala s profitom tko je v sloveniji z vsemi firmami k so drzavna last
Odgovori
+10
10 0
pojtrarara
17. 01. 2026 11.20
ko bi vsaj reeees ponujali alternativne moznosti, ampak JIH NE... smsov oz obvestil za preusmeritev posiljk sploh ne posiljajo, klicarit jih moras, opozarjat in se potem se izgovarjajo. da ne vedo kaj je narobe, pa da aplikacija je se nova v razvijanju ze od avgusta... lazejo, da je paket brez podatkov, ceprav ima vse... vse narobe... obup.... popravijo pa tudi nikoli nic ne
Odgovori
+3
3 0
stoinena
17. 01. 2026 11.09
kje je sezam z novim urnikom?
Odgovori
+6
6 0
pojtrarara
17. 01. 2026 11.29
pojdi na iskalnik poslovalnic, poišči pošte v tvojem kraju in pri poslovalnici, ki se ji obeta sprememba je zapisana opomba. lahko bi novinar zapisal link do tega v clanek... da ni , ni niti presenecenje
Odgovori
+3
4 1
stoinena
17. 01. 2026 11.52
hvala. moja pošta očitno ne bo imela spremeb pa je zgledalo kot da ni to pravi seznam, ker ni bilo nobene opombe. ;)
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
17. 01. 2026 11.07
Ja, za obisk pošte po počasi treba vzeti dopust, kot je za obisk upravnih enot že leta. To gre lahko takole samo pod levičarkso vlado!
Odgovori
+5
9 4
pojtrarara
17. 01. 2026 11.21
kJ IMA VLADA S POSTO... to je okupiral jansev lobij
Odgovori
+1
3 2
Renee Nicole Good v spomin
17. 01. 2026 11.36
seveda...ko je na ablasti bivši komunist lažnivi janša in njegov direktor, ki je prej vodil pisarno s tremi osebki je pošta oprta 26 ur na dan...če se kramarjem ne ljubi na pošto pride prijazna poštarka na dom ob vsaki uri dneva in vljudno vpraša če kaj potrebuje ...Poleg prinese s seboj tudi darilo ker je tako ukazal janša...itd
Odgovori
+0
1 1
Rafael Kramar
17. 01. 2026 11.53
Jao ej, "KAJ IMA VLADA S POSTO...?!?" Pa saj s tako razgledanostjo res niste vredni več od minimalca ali mizerne penzije! Deli poštnega sistema sodijo v kritično infrastrukturo in mimo dogovora z vladi ne morejo spreminjati ničesar!! Mater ste eni zaljubljeni v tega razbojnika Goloba, da bi bili pripravljeni tudi sina edinca žrtvovati njemu v čast...🙄
Odgovori
0 0
Tami69
17. 01. 2026 10.58
Saj bodo počasi to državno pošto zamenjali Gls,dpd in ostali.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
