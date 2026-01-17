Pošta s februarjem spreminja urnike skoraj 150 poslovalnic

Kot so ob najavi spremembe urnikov poslovalnic v začetku tedna sporočili iz Pošte, lahko uporabniki pakete trenutno prevzemajo na več kot 1600 kontaktnih točkah po vsej državi, vključno s poštnimi poslovalnicami, paketomati ter drugimi prevzemno-oddajnimi točkami.

"Takšna razvejana mreža omogoča večjo prilagodljivost, hitrejši dostop in enostavnejše upravljanje s pošiljkami," so zapisali v objavi na spletni strani Pošte.

Podrobne informacije o delovnih časih posameznih poslovalnic so na voljo prek iskalnika na spletni strani Pošte.