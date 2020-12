Pošta Slovenije kljub rasti paketnih pošiljk čuti posledice epidemije

Kot so pojasnili na Pošti Slovenije, izpad poslovnih prihodkov beležijo pri skoraj vseh storitvah, razen pri paketnih, kjer so se v devetih mesecih predvsem zaradi povečanega obsega spletnih nakupov glede na enako obdobje lani precej povišali.

Pošta Slovenije je tako v devetih mesecih letos ustvarila za 3,2 milijona evrov oziroma 1,8 odstotka nižje čiste prihodke od prodaje kot lani v tem obdobju. Kljub temu je družba do konca septembra poslovala pozitivno, čeprav je bil dobiček nižji kot v enakem obdobju lani, ko so ga ustvarili 5,8 milijona evrov.

Storitve na področju univerzalne poštne storitve zaradi e-substitucije in spremenjenih navad uporabnikov sicer precej upadajo že nekaj let, epidemija pa je trend še pospešila. V drugem valu največje upade beležijo na področju direktne pošte, zaradi dodatnih ukrepov pa pričakujejo dodaten upad tudi pri drugih skupinah pisemskih pošiljk.

Kot poudarjajo v podjetju, bodo ključni za doseganje rasti še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT storitve ter storitve na mreži. Še naprej se bo zmanjševalo število pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže, največje povečanje pa načrtujejo na področju paketov in hitre pošte.

Zaradi posledic epidemije so sprejeli rebalans poslovnega načrta za 2020, pri katerem pa niso upoštevali drugega vala. Vendar, kot ocenjujejo, če se razmere do konca leta ne bodo izrazito poslabšale, bo poslovni rezultat boljši od prvotno ocenjenega v rebalansu in bo tudi pozitiven.

Epidemiološkim razmeram se morajo prilagajati tudi zaposleni in delovni procesi. Zlasti tisti v dostavi opravljajo svoje delo na prilagojen način, v poslovalnicah pa omejujejo število strank.

Odsotnosti zaposlenih nadomeščajo z rezervno ekipo zaposlenih in s prerazporeditvami delovnih nalog, kar je že sicer običajna praksa v času povečanega obsega dela na določenem segmentu storitev v primerih bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih. Na nekaterih poštah so tudi povečali število študentov ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov.

Sicer pa vse od prvega vala epidemije zaradi rasti paketnih pošiljk ves čas razpisujejo prosta delovna mesta v prometu. Letos so tako na področju dostave pošiljk zaposlili 261 delavcev, do konca leta jih nameravajo še okoli 50.