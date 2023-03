Pošta Slovenije mora razkriti dokumentacijo glede Kokotove kandidature

Informacijski pooblaščenec (IP) je v pritožbenem postopku izdal odločbo, s katero je ugodil pritožbi prosilke zoper odločbo Pošte Slovenije in odločil, da mora ta razkriti dokumentacijo, ki se nanaša na kandidaturo prejšnjega generalnega direktorja Tomaža Kokota , ki ga je na to mesto 1. februarja 2022 imenoval nadzorni svet, je danes sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik .

Javnost ima po njenih besedah namreč upravičen interes izvedeti, kako država izvaja politiko na področju kadrovanja v družbah v 100-odstotni lasti države in katere kvalitete, znanja in izkušnje država, prek nadzornega sveta družbe, šteje kot odločilne pri izbiri za zasedbo najbolj odgovornih delovnih mest.

Upravno sodišče je v sodbi sledilo stališču IP in opozorilo, da odprtost podatkov glede strokovnosti, zahtevane izobrazbe, izkušenj in vizije delovanja družbe pripomorejo zlasti k večji odgovornosti države do državljanov in do transparentne politike, ki jo država izvaja na področju kadrovanja v družbah v lasti države. "IP pozdravlja odločitev sodišča in upa, da ji bo Pošta Slovenije z novim generalnim direktorjem sledila ter prosilki dokumentacijo nemudoma posredovala," je še zapisala.

Kokot je na čelo Pošte kot začasni direktor prišel marca 2021, ko je vodenje družbe sporazumno po skoraj 10 letih prekinil Boris Novak. Pred tem je Slovenski državni holding (SDH) Kokota imenoval v nadzorni svet Pošte, ki ga je do imenovanja v poslovodstvo tudi vodil. Polni mandat generalnega direktorja je začel 1. februarja 2022.