Pošta Slovenije na konkurenčnem trgu z visoko kakovostjo paketnih storitev

Pošta Slovenije se zaveda, da mora v takšnem okolju ne le slediti trendom, temveč tudi vse več investirati ter svojo ponudbo čim bolj približati strankam. V primerjavi z ostalimi logističnimi ponudniki je njena ključna konkurenčna prednost, da lahko v kratkem času (v roku enega dne oziroma še isti dan) prenese velike količine pisemskih in paketnih pošiljk, paketov večjih dimenzij, palet in blaga do različnih strank v enaki kakovosti na območju celotne Slovenije. V Ljubljani omogoča tudi dostavo znotraj istega dne. V uporabi ima dva paketna usmerjevalnika (Ljubljana in Maribor), ki omogočata, da lahko strojno predela in usmeri povečane količine paketnih pošiljk tudi ob konicah, ob tem pa gradi tudi logistične in pretovorne pošte po celotni Sloveniji.

Glede dostopnosti do storitev se lahko stranke poslužujejo sedem različnih načinov dostave paketov na več kot 1.100 prevzemnih mest . Stranke se lahko poslužujejo storitev sprejema in dostave pošiljk na 479 poštah, 24 PS Paketomatih v 15-ih večjih slovenskih mestih, več kot 400 paketnikih, ki so nameščeni ob poštnih poslovalnicah (že več kot 200 paketnikov pa je na voljo na dodatnih lokacijah po državi), 210 bencinskih servisih Petrol in 46 bencinskih servisih Mol ter na avtomatiziranih enotah za oddajo in sprejem pošiljk PS 24/7 v Ljubljani in Kopru. Stranke lahko uporabijo tudi storitev Moja dostava – moja izbira, ki omogoča, da dostavo, naslov in način dostave spremenijo tudi takrat, ko je paket že na poti k njim, na voljo pa jim je tudi spletna aplikacija PS pošlji paket, s pomočjo katere lahko pošiljko za pošiljanje pripravijo doma ter jo nato oddajo v prenos najbližji poštni poslovalnici ali v PS Paketomat . V začetku prihodnjega leta je predvidena širitev mreže paketomatov za dodatnih 76, širitve pa so previdene tudi v prihodnje.

Ob tem je Pošta Slovenije v mesecu juliju opremila pismonoše, ki dostavljajo paketne pošiljke, in poštna okenca poslovalnic z dodatnimi POS-terminali za plačila s kartico. Z zagotavljanjem dodatnih POS-terminalov Pošta Slovenije širi možnost plačevanja blaga in storitev ter odkupnih zneskov za pakete po povzetju s kartico na dodatna poštna okenca in dodatnim pismonošem. Pri spletnem nakupovanju Slovenci v primerjavi z drugimi evropskimi uporabniki nadpovprečno pogosto izberejo opcijo plačilo po povzetju. Več kot 40 odstotkov kupcev plača izdelke, naročene pri slovenskih spletnih trgovcih, ob prevzemu pošiljke.

Pošta Slovenije v kratkem uvaja tudi enotno vstopno točko na spletu. Vse informacije in podrobnosti o pošiljkah bodo odslej shranjene na uporabnikovem profilu. S klikom bo tako omogočeno celovito upravljanje s pošiljkami, med drugim urejanje naslovnikovega naročila. Uvedbi portala moja.posta.si bo sledila mobilna aplikacija in dodatne možnosti, kot so nastavitev priljubljenega mesta prevzema (PS Paketomat, paketnik, dogovorjeno mesto ipd.), pooblastilo drugim uporabnikom za prevzem pošte (stalno ali enkratno) in digitalno obvestilo o prispeli pošiljki. Uporabnik tako ne bo več prejel tiskanega sporočila o prispeli pošiljki v nabiralnik, ampak bo to s SMS-om opravila aplikacija.

Na področju investicij v paketno dejavnost je Pošta Slovenije v preteklih letih namenu predala nov paketni usmerjevalnik v poštnem logističnem centru Ljubljana. Na področju jedrnih procesov je bila nadgrajena IT podpora logističnim procesom. V začetku leta je dokončala eno največjih investicij zadnjih let in pričela uporabljati novo, dobrih 5.000 m2 veliko logistično halo v Ljubljani, razvija pa tudi več logističnih lokacij po Sloveniji. V poslovne procese uvaja sodobno tehnologijo, k čemur sodi tudi eksoskelet v poštnem logističnem centru v Ljubljani, ki zaposlenim s pomočjo elektromotorjev pomaga pri dvigovanju težjih bremen. Skupina Pošta Slovenije gradi tudi novo logistično halo na Hrvaškem, in sicer na Reki.

Pošta Slovenije dosega visoke standarde tudi na področju kakovosti prenosa paketnih pošiljk v notranjem poštnem prometu, saj je v enem delovnem dnevu v povprečju prenesenih 98 odstotkov pošiljk, preseženi so pa tudi zakonsko določeni roki prenosa pisemskih pošiljk.

Zaključek

Z uvajanjem novih storitev in naložbami Pošta Slovenije sledi pričakovanjem svojih strank in tudi lastnim ciljem, po katerih se želi utrditi in ohraniti na mestu vodilnega izvajalca poštnih in logističnih storitev v Republiki Sloveniji. Zadovoljstvo uporabnikov z dostavo paketnih pošiljk Pošte Slovenije v letošnjem letu glede na opravljeno raziskavo dosega več kot 97 odstotkov. Prav z navedenim Pošta Slovenije ohranja vodilni položaj na trgu in si bo tudi v prihodnje prizadevala za kar najvišjo kakovost storitev in ohranjanje položaja vodilnega ponudnika paketnih storitev na slovenskem trgu.

