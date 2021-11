Pošta Slovenije: Pakete za Slovenijo oddajte do 10., za tujino pa do 1. decembra

Zaradi bližajočih se razprodaj in povečanega prometa ob koncu leta bo promet s paketnimi pošiljkami, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v tujini, močno povečan. Kar pa pomeni, da so lahko dobavni roki, tudi zaradi daljših rokov prenosa v tujini, za pošiljke v novembru in decembru daljši.

Zato priporočajo, da paketne pošiljke znotraj Slovenije v letošnjem letu oddate do 10. decembra, za tujino pa do 1. decembra. V tem času je zaradi božično-novoletnih praznikov višji tudi promet pisemskih pošiljk. Priporočajo, da pisemske pošiljke za Slovenijo oddate do 15. decembra, za naslovnike v tujini pa do 6. decembra.

Za nujne pošiljke pa Pošta Slovenije strankam priporoča izbiro storitve Hitra pošta po Sloveniji in Hitra pošta v tujino. Pri pošiljanju vseh vrst pošiljk za tujino, Pošta Slovenije strankam priporoča izbiro storitve Prednostno.

Na povečan promet se na Pošti Slovenije pripravljajo s kadrovskimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi. Pošta si tako prizadeva pošiljke dostaviti v najkrajšem možnem času.

Na evropski ravni so pošte v letu 2020 zabeležile več kot 10 milijard paketov, rast količin se nadaljuje tudi v letu 2021, do leta 2025 pa načrtujejo, da bodo v EU količine narasle na 20 milijard paketov. "Epidemija je torej rast na paketnem trgu pospešila za obdobje štirih do šestih let, saj bodo količine, ki so bile pred epidemijo napovedane za leto 2029, dosežene že v letu 2023. Podobne stopnje rasti, kot so zaznane v evropskih državah, veljajo tudi za Slovenijo."