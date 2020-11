Povečan promet v predprazničnem času in priporočeni roki za oddajo pošiljk

V letu 2020 Pošta Slovenije beleži več kot 40-odstotno rast števila paketnih pošiljk, v zadnjih tednih pa se je število paketov v dostavi v primerjavi z lanskim letom podvojilo. V podjetju tako pričakujejo, da bo prenos paketov iz skladišč spletnih trgovin po črnem petku in v predprazničnem času zaradi izjemnih razmer presegel vsa pričakovanja, zato uvajajo dodatne kapacitete za dostavo in prevzem morebitnih vračil. Tako so zapisali tudi priporočene roke za oddajo pisem, razglednic in paketov, če želimo, da prispejo do praznikov.

Že lani so na Pošti Slovenije v novembru in decembru zaznavali 15-odstoten porast števila pošiljk, letos pa zaznavajo 40-odstoten porast števila paketnih pošiljk, v zadnjem tednu novembra celo dvakratno povečanje. Klemen Bončina, direktor tehnologije, mreže in logistike, je povedal, da v delovni proces vključujejo tudi pogodbene izvajalce in da so zaposleni, ki opravljajo tudi nadure, zelo razumevajoči. Dejal je, da na določenih območjih Slovenije morda prihaja do dnevnega zamika pri paketnih pošiljkah, da pa se trudijo sprejeti vse ukrepe, da se to ne bi dogajalo. Zagotovil je, da vse pošiljke dostavijo v zakonskem roku, torej v času treh dni, ki začne teči po dnevu oddaje.

icon-expand Pošta Slovenije FOTO: POP TV

Dodaten porast pošiljk pričakujejo še zaradi nedavnega črnega petka in "drugih aktivnosti spletnih trgovcev", kot se je izrazil Bončina. "Vključujemo dodatna vozila in pogodbene izvajalce, s strankami pa se dogovarjamo za druge ukrepe, recimo za vključevanje alternativnih točk dostave," je povedal. Ljudi poziva tako k alternativnemu oddajanju kot tudi sprejemanju pošiljk in uporabi aplikacije PS Pošlji paket. V celotnem lanskem letu je bilo v notranjem poštnem prometu prenesenih dobrih 212 milijonov navadnih pisemskih pošiljk, v mednarodnem prometu (pošiljke, ki prispejo iz tujine, in pošiljke, ki so v tujino poslane) pa 13 milijonov pošiljk. Decembra lani je bilo v notranjem prometu prenesenih okoli devet odstotkov več naslovljenih pisemskih pošiljk v primerjavi z ostalimi meseci v letu, medtem ko je bilo v mednarodnem prometu prenesenih za približno 40 odstotkov več pošiljk.

icon-expand Priporočila Pošte Slovenije za oddajo pošiljk FOTO: Pošta Slovenije

Pošta Slovenije strankam priporoča pravočasno oddajo paketnih pošiljk oziroma naročilo izdelkov v spletnih trgovinah ter pravočasno oddajo pisemskih pošiljk v predprazničnem času. Zaradi izjemne rasti spletnega nakupovanja Pošta Slovenije strankam priporoča, da paketne pošiljke za naslovnike v Sloveniji v letošnjem letu oddajo do 11. decembra, za tujino pa do 2. decembra. Priporočen rok oddaje pisemskih pošiljk za naslovnike v Sloveniji je do 16. decembra, za naslovnike v tujini pa do 7. decembra 2020

O čakalnih vrstah pred poslovalnicami Bončina pravi, da gre predvsem za odraz ukrepov ob epidemiji covida-19. Dodal je, da bo 53 poslovalnic po državi podaljšalo delovni čas. Zaposleni imajo možnost malicati v prostorih pošte, je povedal Bončina, pri tem pa morajo vzdrževati varnostno razdaljo. Zunaj ne smejo malicati, je povedal, saj Pošta Slovenije pri tem sledi navodilom pristojnih inštitucij, je še pojasnil.