Pošta Slovenije z dronom dostavila pošiljko na Vršič

Pošta Slovenija sicer vidi potencial uporabe dronov v dostavi za najrazličnejše namene. " Od dostave laboratorijskih vzorcev iz oddaljenih področij, dostave dobrin iz ladij na kopno, celo do dostave spletnih nakupov končnim kupcem. Tukaj vidimo velik potencial tudi v Pošti Slovenije, in sicer tudi za segment pri dostavi spletnih nakupov, kot storitev z najvišjo dodano vrednostjo."

Poskusni let je izvedla v sodelovanju s podjetjem OneDrone, ki je prvi slovenski operater brezpilotnih zrakoplovov najvišje kategorije in omogoča izvajanje letalskih operacij v najzahtevnejših pogojih.

Glavno prednost pri uporabi dronov vidi predvsem v zmanjševanju onesnaženja, optimiziranju logističnih poti, hitri dobavljivosti nujnih dobrin, materialov na težko dostopna in oddaljena področja in podobno. Na ta način se Pošta Slovenije pripravlja na čas, ko bo lahko dostavljala nujno potrebne pošiljke tja, kamor jih konvencionalna vozila ne morejo dostaviti tako hitro in učinkovito.

Velik potencial predstavlja tudi oskrba in dostava poštnih pošiljk gorskim postojankam in planinskim kočam, v nasprotni smeri pa odvoz odpadkov v dolino. Podobno velja tudi za dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov v nujnih primerih, in sicer s ciljem še naprej ostati pomemben in celovit povezovalec slovenskega gospodarstva in prebivalstva, so dodali.