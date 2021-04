Pošta Slovenije: Število redno zaposlenih pri nas se bo letos še povečevalo

Vodstvo Pošte Slovenije se je odzvalo na včerajšnje odprto pismo, ki ga je na odločevalce RS naslovil Sindikat poštnih delavcev. Kot smo poročali, so v njem izpostavili krivico, da je Pošta, ko je govora o nujnih dejavnostih, vedno poimensko izpostavljena, tudi pri stavki so obravnavani kot družba posebnega pomena, kjer ni mogoče v celoti prekiniti delovnega procesa. Kljub temu pa v epidemiji glede pravic delavcev niso del kritične infrastrukture. "Nujno je potrebna sprememba zakonodaje, ki ureja delo Pošte Slovenije," so prepričani, v ta namen so zbrali tudi 8000 overjenih podpisov.

Na njihovo pismo so se zdaj odzvali tudi njihovi nadrejeni: "Pošta Slovenije ves čas epidemije covida-19 vlaga vse napore, da zagotovi prenos poštnih pošiljk na kakovosten in varen način za zaposlene in uporabnike ter nenehno uvaja dodatne ukrepe za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk, dopolnjuje dodatne kadrovske kapacitete, omogoča alternativne možnosti izročanja pošiljk in podobno. Prav tako skrbno spremlja razmere ter sprejema ukrepe ter rešitve, ki so primerljive z evropskimi praksami in ki pripomorejo k izboljšanju pogojev dela in k nadaljnji rasti ter razvoju družbe, in sicer z ustreznimi sistemskimi rešitvami tako v času epidemije covida-19 kot tudi sicer," so zapisali v oddelku za stike z javnostjo pri Pošti Slovenije.

Poudarili so, da nenehno vodijo "aktiven socialni dialog z obema reprezentativnima sindikatoma v družbi, tako s Sindikatom poštnih delavcev kot s Sindikatom delavcev prometa in zvez". Ob tem se, kot so še izpostavili, odzivajo na pripombe socialnih partnerjev ter spoštujejo vse sklenjene dogovore z obema reprezentativnima sindikatoma. Po njihovih besedah so v letih med 2017 in 2020 za izboljšanje pogojev dela in materialnih ter socialnih pravic zaposlenih namenili skupaj dodatnih 37,7 milijonov evrov.

"Pošta Slovenije si ob spremenjenih razmerah na trgu in hitro padajočih količinah pisemskih pošiljk ter hkratni zavezi po vzdrževanju visoke gostote poštnega omrežja in minimalno petkrat tedenski dostavi z visokimi standardi kakovosti na vse naslove v državi, kar zanjo predstavljata vedno večje breme, tudi sama prizadeva za nujno potrebne spremembe Zakona o poštnih storitvah. Skladno z dobro prakso EU v poštnem sektorju si bo kot izvajalka univerzalne poštne storitve, ki jo izvaja v javnem interesu, še naprej prizadevala za spremembe na tem področju, tudi v smislu prilagoditve univerzalne poštne storitve dejanskemu obsegu in potrebam prebivalcev," so še zapisali.

V zvezi z navedbami Sindikata poštnih delavcev glede najemanja pogodbenih izvajalcev, pri Pošti Slovenije poudarjajo, da najem pogodbenih izvajalcev ne pomeni zmanjševanja redno zaposlenih sodelavcev. Pošta Slovenije bo število redno zaposlenih sodelavcev povečevala tudi v letu 2021. "Po njihovih besedah se bo število redno zaposlenih sodelavcev povečevala tudi v letu 2021," trdijo.

Pošta Slovenije je ob koncu dodala, da so se v začetku meseca marca 2021 začela pogajanja za novo Kolektivno pogodbo, ki prav tako naslavljajo nekatere aktualne teme v družbi. "Cilj je doseči dogovor o novi pogodbi z veljavnostjo od leta 2022 naprej. Vsekakor pa bo Pošta Slovenije, tako kot leta doslej, tudi v naprej vodila socialni dialog s socialnimi partnerji, saj lahko le s skupnim sodelovanjem zagotavlja uspešno poslovanje in zadovoljstvo zaposlenih," so še izpostavili.