Nedopustni pritiski politike na nadzornike Pošte Slovenije, SDH prejel prijavo

SDH prejel prijavo

Na SDH-ju so potrdili, da so 8. decembra prijeli prijavo enega od članov nadzornega sveta družbe s kapitalsko naložbo države, ki vsebuje navedbe o nedovoljenih pritiskih zoper njega.

"SDH šteje za nedopustne vsakršne nedovoljene pritiske na neodvisno izvajanje funkcij v organih družb ali pritiske z drugačno nedopustno vsebino, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in dobro prakso korporativnega upravljanja," so zapisali in dodali, da prejeto že obravnavajo.

Kot so zapisali, v primeru zahtev po nezakonitem in neetičnem ravnanju ali vplivanju, SDH od vseh članov nadzornih svetov pričakuje, da se bodo odzvali skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako članom nadzornega sveta priporočajo, da v primeru izvajanja pritiskov ali nedovoljenih vplivov postopajo skladno s Protokolom za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnim vplivanjem na neodvisno odločanje, ki je bil pripravljen s strani Združenja nadzornikov Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije. Priporočajo, da jih o morebitnih vplivih in ravnanjih tudi obvestijo.

Neuradno naj bi po poročanju Necenzurirano Fortičev odstop zahteval Počivalškov kabinet, natančneje naj bi to bila njegova svetovalka in zaupnica Katarina Bovha, ki je od septembra letos članica nadzornega sveta Term Olimia, ki jo je nekoč vodil Zdravko Počivalšek.

Neizpolnjevanje pogojev za direktorja Pošte Slovenije?

Fortič je imenovanju Kokota za poln mandat nasprotoval, ker naj ne bi izpolnjeval pogojev. Po statutu Pošte Slovenije mora namreč generalni direktor imeti pet let vodstvenih al primerljivih izkušenj v velikih gospodarskih družbah. Iz Kokotovega življenjepisa, ki ga je priložil h kandidaturi, je razvidno, da je bil več kot pet let samostojni podjetnik in od leta 2014 izvršni direktor v družinskem podjetju FlawlessCode, ki ima 24 zaposlenih in slaba dva milijona evrov prihodov. V nobenem primeru ne gre za velike gospodarske družbe.