Pošta zaradi povečane količine paketov med prazniki poka po šivih

Pošta v teh dneh poka po šivih, poštarji dostavljajo pakete in voščilnice, saj si vsi želimo, da bi dobre želje in darila prišla pravočasno. Čeprav je pisemskih voščilnic veliko, na pošti ugotavljajo, da so količine veliko manjše, kot so bile pred leti. Zdaj so v modi seveda predvsem paketi, ne zgolj darila, nakupi so se preselili na splet, dostava pa na pošto. Bodo poštarji zmogli to, kar vsako leto uspeva dobrim možem, da paketi nikoli ne zamudijo; tudi njihovi ne bodo?