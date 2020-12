Poštarjem prekipelo: Zahtevamo izboljšanje razmer za delo

Kot smo poročali prejšnji teden, se je na Pošto Slovenije vsul plaz očitkov, ko so po spletu zaokrožile fotografije s poštnega logističnega centra v Ljubljani, na katerih je tudi bela tehnika in elektronika prekrita s snegom. Na pošti pojasnjujejo, da so bile takrat zapolnjene vse skladiščne kapacitete in da so bile pošiljke zgolj za določen čas pred poštnim centrom ter da so jih zavarovali s ponjavami in PVC folijo. Da bi se temu izognili so sedaj postavili več velikih šotorov.

Zdaj so se na to odzvali v tamkajšnjem sindikatu. "Delavci Pošte Slovenije smo v zadnjih dveh tednih nenehna tarča medijskih objav in polemik glede odgovornosti zaradi nastalih težav pri prenosu paketov,"so zapisali in dodali, da so že konec novembra opozorili Odbor za gospodarstvo v državnem zboru, da zaradi Zakona o poštnih storitvah, ki Pošti Slovenije nalaga izvajanje univerzalnih poštnih storitev, nastaja velika gospodarska škoda.

"Zaradi omenjenega zakona, na Pošti Slovenije ne smemo prerazporediti naših internih resursov, tako delavcev, kot vozil, na tržni segment, torej paketno dostavo. Sedaj je posledica vidna vsem," je v imenu Sindikata poštnih delavcev (SPD) sporočil njihov predstavnik Saša Gržinič.

Poleg tega se je zaradi neustreznega načina financiranja v preteklih letih zaprlo 65 pošt in posledično sedaj prihaja do večjih dodatnih obremenitev zaposlenih in nezadovoljstva strank zaradi povečanega časa čakanja za vstop na poštno poslovalnico, so prepričani na SPD.