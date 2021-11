V Ljubljani še vedno težave z dostavo pošiljk, pošta zamenjala podizvajalca

Težave z nedostavljenimi pošiljkami na območju Ljubljane se nadaljujejo, kljub temu da so na Pošti Slovenije konec oktobra trdili, da so ustrezno ukrepali in prekinili sodelovanje s pogodbenikom – zaplete naj bi povzročal eden od njegovih zaposlenih. Prav tako naj bi šlo le za nekaj posameznih reklamacij. Na pošti sedaj priznavajo, da se je število reklamacij v prejšnjem tednu povečalo. Na območju pa medtem dostavo pošiljk izvaja drugi podizvajalec.

Kot smo poročali, se je v preteklih tednih na nas obrnilo več bralcev, ki so imeli težave s prejemanjem pošiljk in dostavo Pošte Slovenije. Medtem ko so na pošiljko čakali doma, so enostavno prejeli sporočilo SMS, da jim pošiljke niso mogli dostaviti. Včasih paketi čakajo na poštnih poslovalnicah, včasih tudi ne, nekatere pošiljke se izgubljajo, poročajo nekateri. Na naše poizvedovanje so takrat odgovorili, da so ob nedostavljenih pošiljkah na območju Ljubljane že ustrezno ukrepali. Kot so takrat navedli, je težava človeški faktor – delavec, zaposlen pri pogodbeniku, s katerim so prekinili sodelovanje.

icon-expand Pošta Slovenije FOTO: Pošta Slovenije

Vendar se težave, kot kaže, nadaljujejo. Pošta Slovenije se že od začetka epidemije covida-19 sooča s spremembo potrošniških navad in močno povečanim obsegom pošiljk. Zato so se v podjetju, kjer se je povečal tudi obseg dobička – lani so ga ustvarili 5,2 milijona – odločili za oddajanje dela storitev zunanjim izvajalcem. Kot so pojasnili, so to storili predvsem za hitrejše, lažje in optimalno pokrivanje večjih nihanj v obsegu poslovanja. Pošta Slovenije podizvajalcem plača storitev, ki se obračuna po številu enot, prevzetih v dostavo, so še pojasnili. Kljub temu, da je odločitvi delodajalca o najemu podizvajalcev nasprotoval Sindikat poštnih delavcev, pa je odločitev Pošte Slovenije obveljala. Navsezadnje gre za zakonito prakso.

Ali lahko potrošnik zahteva odškodnino? Na ZPS so pojasnili, da bi moral potrošnik za uspešno uveljavljanje odškodnine izkazati konkretno škodo, ki je nastala zanj, kar je v podobnih primerih težka naloga. "Morda bi lahko zaradi nepravilno izvedene poštne storitve zahteval povrnitev zneska dostave, saj potrošnik plača za storitev dostave na dom, česar pa dostavljavec v takem primeru ni omogočil," so pojasnili.