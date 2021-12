Nova žrtev političnega kadrovanja na Pošti Slovenije: 'S podjetjem delajo kot svinja z mehom'

"Moje delovno mesto je spadalo v oddelek pravnih zadev, zdaj pa se ga premešča v oddelek korporativne varnosti in nadzora, ki ga je pred dvema mesecema prevzel nov direktor. Sam ga ne poznam, nisem ga še videl, niti predaje poslov še nisem uspel narediti. To naj bi se zgodilo januarja, ko bom že na odpovednem roku. Po govoricah sodeč naj bi bil dober prijatelj sekretarja SDS Boruta Dolanca. V moji odpovedi pa piše, da bodo na tem oddelku zdaj zaposlili pet nadzornikov, ki bodo opravljali delo, ki sem ga opravljal jaz, kar je povsem nelogično. Moje delo se torej ne ukinja, potekalo bo naprej, in to kar s petimi ljudmi," pojasnjuje.

"Vse od prevzema funkcije novega začasnega direktorja, ki, kot je javno znano, ne izpolnjuje pogojev statuta družbe, na vse možne načine iščejo, kako bi ga ustoličili naprej, ker nima potrebnih izkušenj za to delovno mesto. Začele so se vrstiti kadrovske čistke – na udaru so vsi, ki so bili kakorkoli povezani ali blizu bivšemu generalnemu direktorju," pripoveduje naš sogovornik A. V. (podatke hranimo v uredništvu), ki je bil na Pošti zaposlen šest let in je z 12-letnimi izkušnjami v zavarovalništvu skrbel za vse, kar se tiče zavarovalnega dela na Pošti.

Izpoved odpuščenega: Na udaru so vsi, ki so blizu bivšemu direktorju

Trenutna oblast na državni ravni kadruje in zaposluje ljudi po svojem merilu, to merilo pa je le strankarska izkaznica ne glede na njihova znanja ali kompetence, pravi naš sogovornik.

Po njegovem mnenju je dejanski razlog za odpoved, ki jo je prejel, dejstvo, da je član stranke LMŠ. "Sem predsednik lokalnega odbora v Slovenj Gradcu, od koder izhajam. Ob zadnjih državnozborskih volitvah sem prišel v stik z LMŠ in začutil potencial, da bi lahko mlade na lokalni ravni spodbudil k večji aktivnosti, zato sem pristopil k njim in pri tem je ostalo. Bil sem tudi kandidat za poslanca v Mežiški dolini in to je edini moj del v politiki, nobene aktivne funkcije nimam. Je pa res, da javno izražam stališča do trenutne vlade, tudi preko socialnih omrežij in mislim, da je to šlo komu v nos."

Dodal je še, da je bil tudi bivši generalni direktor Pošte član SDS, a sta kljub temu odločno sodelovala. "Drugega, kot da gre za čistko po vrstnem redu v smislu, kdo je komu prijatelj oz. neprijatelj, ne vidim. Niti ne razumem, na kakšen način bi bil lahko komu neprijatelj, ker teh ljudi sploh ne poznam."

Odpoved, ki jo je prejel, je po njegovem mnenju zrela za tožbo, a o tem zaenkrat še ne razmišlja. "Dva dni je minilo, zadevo moram prespati in se posvetovati z drugimi, kaj bodo storili. Kolikor mi je znano, je vloženih že kar nekaj tožb, ker je bilo v zadnje pol leta precej podobnih odpovedi. In to so ljudje na kolektivni pogodbi, pustimo tiste na individualnih – tisti so takoj leteli."

Ko je dobil odpoved, je vsem svojim 6000 sodelavcem poslal elektronsko pošto z obrazložitvijo, da očitno nima prave strankarske izkaznice in preveč jasno nasprotuje slabemu delu. "Žal mi je, da sem priča trenutni razgradnji vseh pravnih norm v naši državi, enako žal pa mi je tudi za naše podjetje, v katerem sem delal skoraj šest let in od katerega je odvisnih skoraj 6000 družin, sedaj pa sem priča, kako se je s slednjim začelo delati kot 'svinja z mehom'– malomarno, grdo, nemarno," je zapisal. Od svojih sodelavcev pa prejel izjemen odziv: "Več kot 200 mailov v smislu: končno je nekdo povedal, kar je treba! Ker je to velik problem, ampak ljudje se bojijo za svoje službe in so raje tiho," zaključi.

