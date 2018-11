Postala bo prva ženska na tako visokem položaju v vojski

To potrjuje tudi informacija iz predsednikovega urada, kjer so medtem že sporočili, da vrhovni poveljnik obrambnih sil izraža zadovoljstvo nad soglasjem vlade. Kot so dodali, se je Pahor odločil, da bo povišanje s posebnimi vojaškimi častmi opravljeno na slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra, in sicer v predsedniški palači. Ta državni praznik bomo sicer zaznamovali 23. novembra.

Alenka Ermenc je diplomirala je na fakulteti za družbene vede, leta 1991 pa se je pridružila Teritorialni obrambi RS in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo. v Slovenski vojski je zaposlena sedemindvajset let.

Leta 2008 je zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2009 na King's College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

V svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Vodstvene formacijske dolžnosti v Slovenski vojski opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba.

Ermenčeva je prejemnica številnih priznanj ministrstva za obrambo (Mors), SV, Natove medalje za sodelovanje na mirovnih operacijah in reda za zasluge pro merito Melitensi v stopnji komendatorja z meči. Med priznanji Morsa in SV je dobitnica bronaste medalje generala Maistra z meči, srebrne in zlate medalje generala Maistra, bronaste, srebrne in zlate medalje SV in medalje v službi miru.