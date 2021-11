Postani poštar

Služba pismonoše – ali po domače poštarja – ponuja svobodo, dinamiko in zanesljivost. V zagotovljeni in prepoznavni poštarski opravi se vsak dan poda na pot, ves čas je na svežem zraku in v stiku z ljudmi, ki jim prinaša težko pričakovane pakete. Za ljudi, ki ne marajo sedenja med štirimi stenami in dela z računalnikom je to zagotovo pravo delovno mesto.

Kdo se lahko odloči za službo pismonoše in kakšni so pogoji?

Ste končali nižjo poklicno šolo ali imate končano osnovno šolo in pet let delovnih izkušenj? Imate opravljen vozniški izpit kategorije B in poznate vsaj osnove dela z računalnikom? Preberite več o možnostih zaposlitve na delovnem mestu pismonoše (m/ž).

Kakšno plačo lahko pričakujejo začetniki?

''Začetnik pismonoša, ki mu je to prva zaposlitev in je torej brez delovne dobe in seveda še brez napredovanja, lahko pričakuje bruto plačo v višini 1.187,13 EUR. Poleg dolgotrajne, varne zaposlitve in rednega plačila za delo, svojim zaposlenim nudimo tudi izplačilo regresa, ki je v letu 2021 znašal 1.556,86 EUR na zaposlenega ter poslovne uspešnosti, ki bo izplačana v mesecu decembru, jubilejne nagrade in nagrade za pomembne rezultate ter zagotavljamo enkratno solidarnostno pomoč pomoči potrebnim zaposlenim in njihovim svojcem, prav tako pa vsako leto prirejamo tudi novoletno obdaritev otrok,'' pojasnjujejo v kadrovski službi.