Postanite lastnik nepremičnine v Dubaju

Dubaj je vsem dobro znana turistična destinacija, a občutno premalo poznana kot odlična in nadpovprečna naložbena lokacija. Emirati.si je slovenska svetovalna agencija! Kupcem in vlagateljem svetujemo pri nakupu naložbenih nepremičnin v Dubaju, predvsem pa opozarjamo, katerih nepremičnin ni smotrno kupiti. Kupce in vlagatelje vodimo čez celoten proces, od iskanja najprimernejše nepremičnine, vpisa v lastniške listine, do bodočega upravljanja z nepremičnino, vse to z enim samim jasnim ciljem: ustvarjati nadpovprečne donose glede na vloženi kapital. Da bi dobili širšo predstavo, kaj pomeni nadpovprečni donos, vas vabimo da nas kontaktirate in obiščete, ali pa si za začetek temeljito preberete naš Informativni Priročnik za vlagatelje.

ZAKAJ RAVNO DUBAJ?

Dubaj se nahaja na stičišču treh kontinentov: Azije, Afrike in Evrope. V radiju 6 do 8 ur leta iz dubajskega letališča je skoncentrirana populacija skoraj 6-ih milijard ljudi, kar pomeni ogromen poslovni in turistični potencial. Cene nepremičnin so v Dubaju ta trenutek še zmerne in se v nekaterih okrožjih lahko primerjajo s cenami v Sloveniji, vendar je trend povišanja cen neizbežen. Kupci in lastniki nepremičnin v Dubaju so posamezniki in podjetja iz vseh koncev sveta. Znano je, da trenutno v Dubaju živijo približno 3 milijoni ljudi in da je 85% prebivalstva tujcev. Le redko komu pa je znan in poznan Dubai Master Plan 2040, katerega vladne smernice so bile začrtane že leta 2020 in ki načrtujejo povečanje števila prebivalcev iz sedanjih 3, na 6 milijona do leta 2040.