Postanite super junak, pomagajte Policiji najti najnevarnejše kriminalce

"Ste morda vi naš naslednji junak (#beournexthero)? Pomagajte nam pri iskanju najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. Vsak od nas lahko postane žrtev kaznivega dejanja, vi pa lahko k večji varnosti prispevate tako, da si ogledate seznam najbolj iskanih oseb v Evropski uniji." Tako nas slovenski policisti vabijo, da si vzamemo nekaj sekund za ogled fotografij storilcev kaznivih dejanj, ki so na begu, in preverimo, ali jih morda prepoznamo.

Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb – ENFAST sta začela kampanjo EU Most Wanted 2023, ki se ji pridružuje tudi Slovenska policija. Pod sloganom "Postanite naš naslednji junak" pozivajo javnost, naj jim pomaga najti in ujeti najbolj iskane evropske ubežnike, da bo EU varnejša. Tema letošnje kampanje je, da lahko državljani vstopijo v zgodbo in tudi sami postanejo super junaki. Vse, kar morate storiti, je, da preverite spletno stran s seznamom najbolj iskanih oseb v EU, da ste pozorni in jim anonimno posredujete nasvete prek spletne strani.

icon-expand Akcija "Postanite naš naslednji junak" FOTO: Policija

Posodobljen seznam najbolj iskanih oseb v EU za leto 2023 Europol vsako leto posodobi podatke o najbolj odmevnih storilcih kaznivih dejanj. Na spletno stran www.eumostwanted.eu je letos naložil novo skupino več kot 50 najbolj iskanih storilcev kaznivih dejanj. Oglejte si seznam teh oseb in Policiji sporočite ključne informacije ter prispevajte k temu, da se storilci ne bodo mogli izogniti roki pravice. Med kaznivimi dejanji, ki so jih zagrešili prebežniki, so na letošnjem seznamu med drugim umori, trgovina z ljudmi, oboroženi ropi in kibernetski kriminal. Slovenska policija je v kampanjo vključila dva ubežnika Iskani osebi, ki ju je v kampanjo vključila Slovenska policija, sta Marina Kramberger, rojena leta 1990, ki bi morala prestati eno leto in tri mesece zaporne kazni zaradi več kaznivih dejanj goljufije, poleg tega je osumljena več drugih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let, in je že dlje časa iskana. Mladen Samardžija, rojen leta 1990, pa je obdolžen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za kar je zagrožena kazen do 10 let. Tudi on je že dlje časa iskan in nevaren.

icon-expand Slovenska policija je v kampanjo vključila dva ubežnika, Marino Kramberger in Mladena Samardžijo. FOTO: Policija

Kakršne koli podatke o iskanih osebah lahko Slovenski policiji posredujete tudi na anonimni telefon Policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb: fast@policija.si. Nekatere od oseb, ki jih trenutno išče Slovenska policija, si lahko ogledate na spletni strani Iskane osebe. Vse informacije so dobrodošle, sporočajo policisti.

Kako deluje spletna stran? Ko prek spletnega mesta pošljete anonimni namig, se obrnete na skupnost ENFAST (ang. European Network of Fugitive Active Search Teams – ENFAST). Gre za evropsko mrežo policistov ali nacionalnih skupin za iskanje prebežnikov, ki so na razpolago 24 ur na dan in vse dni v tednu in ki lahko po potrebi takoj ukrepajo in izsledijo prebežnike. Vsi člani ENFAST so specializirani za iskanje prestopnikov na begu, ki so osumljeni ali obsojeni za huda kazniva dejanja in za katere je bil izdan evropski nalog za prijetje. "Moč je v vaših rokah. Če koga od njih prepoznate, nam to lahko sporočite anonimno na našem spletišču. En sam namig lahko odločilno prispeva k našemu boju proti kriminalu. Z vašim namigom bomo mogoče lažje prijeli nevarne osebe in preprečili morebitne žrtve," pozivajo policisti.

icon-expand Kako deluje spletna stran? FOTO: Policija

Super junaki ne nastopajo samo v stripih! Morda boste imeli ključno vlogo pri tem, da organi kazenskega pregona ujamejo kriminalca, ki je že dolgo na begu. "Super junaki ne nastopajo samo v stripih, saj za to, da postanete junak, ne potrebujete nadčloveških sposobnosti, ampak morate biti samo pozoren opazovalec," še pravijo policisti.

icon-expand Morda boste imeli ključno vlogo pri tem, da organi kazenskega pregona ujamejo kriminalca, ki je že dolgo na begu. FOTO: Policija

Sodelovanje z državljani je ključno pri iskanju pobeglih kriminalcev Cilj letošnje kampanje, ki jo bodo uradno zagnali jutri na sejmu Dutch Heroes Comic Con v Utrechtu (Nizozemska), je povečati ozaveščenost javnosti o prebežnikih, ki jih iščejo zaradi hudih kaznivih dejanj. V kampanji sodelujejo skoraj vse države članice EU, na spletišču kampanje pa so trenutno objavljene posodobljene informacije o več kot 50 iskanih osebah. Poziv k ukrepanju je objavljen v vseh jezikih EU, da bi dosegli čim širše občinstvo. "Pri iskanju prebežnikov je ključnega pomena sodelovanje med državami EU in državljani EU. Ti kriminalci bežijo iz države v državo in se vedno znova poskušajo izogniti organom pregona. S hitrim pregledom naše spletne strani s seznamom najbolj iskanih oseb v EU lahko pomagate rešiti morebitne žrtve. Oglejte si spletno stran www.eumostwanted.eu in nam jih pomagajte najti. Bodite naš naslednji junak," je ob zagonu kampanje povedala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. Seznam najbolj iskanih oseb v EU daje rezultate Seznam najbolj iskanih oseb je bil v preteklosti že zelo uspešen, saj je več anonimnih namigov privedlo do dejanskih aretacij. Seznam najbolj iskanih oseb v EU je skupnost ENFAST uvedla januarja 2016 ob polni podpori Europola. Od takrat pa do danes je bilo na spletni strani objavljenih 408 profilov prebežnikov in prijetih že 146 prebežnikov (od tega je bilo 50 aretacij neposredna posledica objave ubežnikovega profila na spletnem mestu). Samo v lanskem letu (od začetka kampanje septembra 2022) je bilo uspešno rešenih 21 primerov.