Sindikat: Poštar bo pozvonil le še dvakrat ali trikrat na teden

V Sindikatu poštnih delavcev pozivajo k prestrukturiranju Pošte Slovenije, za katero pravijo, da jo bodo odločevalci prej ali slej poslali po poti Gorenja, Mure, Istrabenza, Mercatorja, Adrie Airways in drugih. Ob tem izpostavljajo krčenje delovnega časa za stranke in zapiranje poslovalnic. "Mreža se krči iz preteklih cca. 550 poštnih poslovalnic na okoli 400 kontaktnih točk," opozarjajo. Dodajajo še, da je uprava poleti sprejela odločitev, da pošte ne bodo več dostavljali petkrat tedensko.

Poštni nabiralnik FOTO: Shutterstock icon-expand

"Ukrepajte danes, čas za prazne obljube se je iztekel," politikom sporoča Sindikat poštnih delavcev (SPD). Na pristojna ministrstva so poslali dopis s kkonkretnimi predlogi, kako podjetje spraviti iz rdečih številk, a odzivov niso dočakali. "Srečujemo se z vodenjem Pošte za katerega lahko upravičeno rečemo, da ima po našem prepričanju cilj dokončno uničenje našega podjetja," opozarjajo in kot dokaz za to navajajo zapiranja poštnih poslovalnic in krčenje delovnega časa za stranke. "Po novem poštar pri strankah ne bo več vsak dan, temveč vsak drugi dan," so izpostavili. Kot pojasnjujejo, je uprava v poletnih mesecih sprejela odločitev, da pošte ne bo več dostavljala petkrat tedensko, kot ji narekuje Zakon o poštnih storitvah, s čimer je soglašala tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. "Tako so državljani soočeni le še z dvo- do trikratno tedensko dostavo pisem, časopisov in reklamnega materiala, čeprav zakon pravi, da se z univerzalno storitvijo vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavljata najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe," trdi SPD. Hkrati, nadaljujejo, se povečujejo atipične oblike zaposlitev, kot so outsorcing in študentsko delo, zmanjšuje pa se število redno zaposlenih.

Načrtuje se nadaljnje zmanjšanje števila poslovalnic in transformacija klasičnih pošt v pogodbene enote, vpeljava premičnih pošt in zmanjševane časa obratovanja poslovalnic. Mreža se krči iz preteklih cca. 550 poštnih poslovalnic na okoli 400 kontaktnih točk, opozarja SPD.

Skrbijo jih tudi načrti, po katerih naj bi dobičkonosno dostavo prenesli na novo podjetje, medtem ko bi Pošti Slovenije ostale samo nedobičkonosne storitve. "Da je potrebno urediti zakonsko določeno financiranje poštnih storitev, smo v SPD ponovili v zadnjem desetletju prevečkrat. Kljub temu, da so nas do sedaj politiki zlasti v predvolilnem času vedno, kot so sami rekli, "razumeli", je nova vlada naredila vsaj tu korak naprej. Sedaj nam je obljubljeno, da se bodo zakona o poštnih storitvah lotili po volitvah – torej ko vlade ne bo več?!?!?" dodajajo s kančkom pikrosti. Ob tem v SDP dodajajo, da so dvignili roke nad "bojem z mlini na veter". "Nismo Don Kihot in zavedamo se, da bo "odločevalcem" prej ali slej uspelo Pošto Slovenije poslati po poti, ki so jo prehodili Gorenje, Mura, Istrabenz, Mercator, Adria Airways in številna druga podjetja, ki so prešla v roke tujcev, ali pa preprosto ugasnila. Zato ne bomo več samo branili Pošto Slovenije, ampak bomo, če se jo je država odločila uničiti, najprej poskrbeli za finančni položaj nas zaposlenih. To si nenazadnje zaslužimo, saj že več kot desetletje poslušamo jamranje o tem, da ni denarja, kljub temu, da smo dokapitalizirali NKBM, Poštno banko in nenazadnje kupili Intereuropo!" poudarjajo.

Predlog za prestrukturiranje