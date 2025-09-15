Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Sindikat: Poštar bo pozvonil le še dvakrat ali trikrat na teden

Ljubljana, 15. 09. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D.L.
Komentarji
9

V Sindikatu poštnih delavcev pozivajo k prestrukturiranju Pošte Slovenije, za katero pravijo, da jo bodo odločevalci prej ali slej poslali po poti Gorenja, Mure, Istrabenza, Mercatorja, Adrie Airways in drugih. Ob tem izpostavljajo krčenje delovnega časa za stranke in zapiranje poslovalnic. "Mreža se krči iz preteklih cca. 550 poštnih poslovalnic na okoli 400 kontaktnih točk," opozarjajo. Dodajajo še, da je uprava poleti sprejela odločitev, da pošte ne bodo več dostavljali petkrat tedensko.

Poštni nabiralnik
Poštni nabiralnik FOTO: Shutterstock

"Ukrepajte danes, čas za prazne obljube se je iztekel," politikom sporoča Sindikat poštnih delavcev (SPD). Na pristojna ministrstva so poslali dopis s kkonkretnimi predlogi, kako podjetje spraviti iz rdečih številk, a odzivov niso dočakali. 

"Srečujemo se z vodenjem Pošte za katerega lahko upravičeno rečemo, da ima po našem prepričanju cilj dokončno uničenje našega podjetja," opozarjajo in kot dokaz za to navajajo zapiranja poštnih poslovalnic in krčenje delovnega časa za stranke. "Po novem poštar pri strankah ne bo več vsak dan, temveč vsak drugi dan," so izpostavili. 

Kot pojasnjujejo, je uprava v poletnih mesecih sprejela odločitev, da pošte ne bo več dostavljala petkrat tedensko, kot ji narekuje Zakon o poštnih storitvah, s čimer je soglašala tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. "Tako so državljani soočeni le še z dvo- do trikratno tedensko dostavo pisem, časopisov in reklamnega materiala, čeprav zakon pravi, da se z univerzalno storitvijo vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavljata najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe," trdi SPD.

Hkrati, nadaljujejo, se povečujejo atipične oblike zaposlitev, kot so outsorcing in študentsko delo, zmanjšuje pa se število redno zaposlenih. 

Načrtuje se nadaljnje zmanjšanje števila poslovalnic in transformacija klasičnih pošt v pogodbene enote, vpeljava premičnih pošt in zmanjševane časa obratovanja poslovalnic. Mreža se krči iz preteklih cca. 550 poštnih poslovalnic na okoli 400 kontaktnih točk, opozarja SPD.

Skrbijo jih tudi načrti, po katerih naj bi dobičkonosno dostavo prenesli na novo podjetje, medtem ko bi Pošti Slovenije ostale samo nedobičkonosne storitve. 

"Da je potrebno urediti zakonsko določeno financiranje poštnih storitev, smo v SPD ponovili v zadnjem desetletju prevečkrat. Kljub temu, da so nas do sedaj politiki zlasti v predvolilnem času vedno, kot so sami rekli, "razumeli", je nova vlada naredila vsaj tu korak naprej. Sedaj nam je obljubljeno, da se bodo zakona o poštnih storitvah lotili po volitvah – torej ko vlade ne bo več?!?!?" dodajajo s kančkom pikrosti. 

Ob tem v SDP dodajajo, da so dvignili roke nad "bojem z mlini na veter". "Nismo Don Kihot in zavedamo se, da bo "odločevalcem" prej ali slej uspelo Pošto Slovenije poslati po poti, ki so jo prehodili Gorenje, Mura, Istrabenz, Mercator, Adria Airways in številna druga podjetja, ki so prešla v roke tujcev, ali pa preprosto ugasnila. Zato ne bomo več samo branili Pošto Slovenije, ampak bomo, če se jo je država odločila uničiti, najprej poskrbeli za finančni položaj nas zaposlenih. To si nenazadnje zaslužimo, saj že več kot desetletje poslušamo jamranje o tem, da ni denarja, kljub temu, da smo dokapitalizirali NKBM, Poštno banko in nenazadnje kupili Intereuropo!" poudarjajo. 

Predlog za prestrukturiranje

V pismu, ki so ga poslali ministrstvom, je SPD predlagal prestrukturiranje Pošte v dodatne storitve za državljane. 

Po zgledu drugih evropskih držav bi lahko poštarji opravljali določene storitve upravnih enot, na primer sprejemanje vlog za izdajo osebnih dokumentov, predlagajo. Možnosti vidijo tudi pri sodelovanju poštarjev na področju dolgotrajne oskrbe, na primer pri dostavi zdravil in najnujnejših potrebščin na dom. 

Prestrukturiranje je nujno, pravijo na SPD, saj so se potrošniške navade spremenile, posledično pa je prišlo do hudo zmanjšanega števila klasičnih pisemskih storitev.

Pošta Slovenije zaposluje 6000 ljudi.

Pošto Slovenije smo prosili za odziv, odgovor objavimo, ko ga dobimo. 

pošta slovenije poslovalnice delovni čas dostava spd sindikat poštnih delavcev
Naslednji članek

'Zdravila niso bonboni'

Naslednji članek

Ministrstvo prestavilo podpis pogodbe za nakup helikopterjev

SORODNI ČLANKI

Delničarjem Intereurope po 12 letih dividende

Na Pošti Slovenije zasuti s paketi: največ dela imajo ponoči

Sindikat dosegel dogovor z vodstvom Pošte, petkova stavka preklicana

Mesec Pošto Slovenije pozval, naj v vročini zagotovi varno delovno okolje

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
15. 09. 2025 10.54
Pod Golobizmom nam bo propadla tudi pošta.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
15. 09. 2025 10.54
sej drgač res butast, da se vozi za eno gnilo položnico 6km stran in 6km v hrib. pa teh hofer in lidl reklam tud ni treba razvažat"!
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
15. 09. 2025 10.53
"da je uprava poleti sprejela odločitev, da pošte ne bodo več dostavljali petkrat tedensko" Hja, bomo pač nehali uporabljati Pošto Slovenije. Tako slabih storitev, kot jih ima Pošta, itak nima noben. Ali bodo dostavili kaj, kar je poslano po navadni pošti, je za našo Pošto nekoč bila stvar ponosa, danes pa vržejo v prvo kanto za smeti. Pošiljke po priporočeni pošti ne garantirajo več, če niso poslane z dodatno storitvijo "prednostno". Hitra pošta ni nič hitrejša od navadne, pošiljke iz tujine gredo čez Carinsko pošto (in pošiljke, ki pridejo od pošiljatelja na drugem koncu sveta do Brnika v enem dnevu, potem čakajo na Carinski pošti dva tedna! SRAMOTA!) in so po pravilu tako počasne, da je to čisto neuporabno... njihove mednarodne pošiljke pa potrebujejo po novem izpolnjevanje obrazcev preko spleta, včasih smo pa izpolnili en majhen listek direkt na pošti v minuti. V glavnem, Pošta Slovenije ni vredna nič. Ukiniti čim prej, da se sprosti prostor za kakega pravega poštnega ponudnika.
ODGOVORI
0 0
rdec_kot_teran
15. 09. 2025 10.52
To je idiotizem kapitalizma, ki ne more razumeti, da je pošta obvezna državna storitev in kot taka sama ne more proizvajati dobička.
ODGOVORI
0 0
alkimistos
15. 09. 2025 10.51
Hahahahah plesete?
ODGOVORI
0 0
2fast4
15. 09. 2025 10.49
+2
Vse gre v maloro, odnosi v razsulu, vsak posameznik beži drugam...
ODGOVORI
2 0
T-I-T-O
15. 09. 2025 10.48
+1
Če samo 3 do 4 krat na mesec pozvoni je preveč za položnice ko jih prinesete drugo pa lep pozdrav.Reklame si pa naj same trgovine nosijo.
ODGOVORI
1 0
bb5a
15. 09. 2025 10.47
+1
Cene storitev pošte pa seveda ostajajo enake, oziroma višje...
ODGOVORI
1 0
96bimBo
15. 09. 2025 10.45
+0
Dokler bo PS obvladovala Janševa združba, se ji bo slabo pisalo. Seveda, tudi nam uporabnikom.
ODGOVORI
3 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256