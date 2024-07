Pošta Slovenije tudi letos, že dvanajsto leto zapored, z dobrodelno akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe zbira denar za nakup šolskih potrebščin in materialne prispevke v obliki zvezkov, nalivnih peres, barvic ter drugih šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Samo v zadnjih štirih letih je Pošta Slovenije v tej dobrodelni akciji zbrala več kot 150.000 kosov šolskih potrebščin in več kot 42.000 evrov finančne pomoči, ki jih je Zveza prijateljev mladine Slovenije razdelila otrokom v stiski in tako omogočila uspešen začetek novega šolskega leta.

Tudi vi ste vabljeni, da se pridružite dobrodelni akciji in tako prispevate k lepšemu začetku šolskega leta za čim več otrok.