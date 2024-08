Poštarji, ki delajo v vročini, pozivajo k izboljšanju delovnih pogojev

Sindikat Pošte Slovenije opozarja, da tudi poštarji opravljajo delo v hudi vročini. Pošto med drugim dostavljajo starejši delavci, med njimi pa so tudi ženske in invalidi, ki dostavo opravljajo peš ali s kolesom. Sindikat želi predvsem, da se delavcem omogoči prilagoditev delovnega časa (zgodnejši prihod), odmore med delovnim časom, zagotovitev hlajenih prostorov in hladne napitke, hkrati pa opozarja, da vodstvo Pošte Slovenije ni odzivno.

Sindikat delavcev prometa in zvez in Sindikat pošte Slovenije sta podprla ukrepe, ki jih je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sprejelo za izboljšanje delovnih pogojev gradbenih delavcev. Predvsem se jim pomemben zdi predlog za uvedbo ohlajevalnih prostorov in zagotavljanje brezplačnih brezalkoholnih napitkov za gradbene delavce v primeru dela na prostem v času visokih temperatur. "Menim, da so ti ukrepi nujni za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v težkih vremenskih razmerah," sta zapisali podpisani predstavnici Saška Kiara Kumer (generalna sekretarka SDPZ – ZSSS) in Majda Stubelj (Predsednica Konference sindikatov SDPZ Pošte Slovenije).

Kljub pozivom vodstvo ni pripravilo novih navodil za delo v vročini Vendar pa so delavci izrazili tudi zaskrbljenost glede ravnanja poslovodstva Pošte Slovenije, ki je v 100-odstotni lasti države. "Kljub pozivom sindikata že od lanskega leta niso uspeli spremeniti navodil za delo v visokih in nizkih temperaturah," poudarjajo. Opozorili so, da so se prvič o tej temi pogovarjali že junija lani, a da konkretnih sprememb še vedno ni. Sindikat SDPZ je 19. junija 2024 delodajalcu postal poziv za spremembo navodila, vendar so 2. julija letos prejeli odgovor, da je osnutek navodil pripravljen in da bo obravnavan na skupnem sestanku septembra, kar se jim zdi prepozno, zato so delodajalca pozvali k takojšnjemu ukrepanju, a odgovora do danes še niso prejeli.

Pošta FOTO: Shutterstock icon-expand