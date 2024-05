Poštarji protestirali v Mariboru, napovedali zaostrovanje aktivnosti

Udeleženci protesta so se od Glavnega trga po Poštni ulici sprehodili do sedeža državnega podjetja, kjer pa so vstop v notranje dvorišče zgradbe dovolili zgolj predsednici sindikalne konference SDPZ na Pošti Slovenije Majdi Stubelj in generalni sekretarki omenjenega sindikata Saški Kiari Kumer.

Nezadovoljni zaradi odnosa aktualnega vodstva do sindikata in zaposlenih sta se po predaji pisma z zahtevami hitro vrnili in napovedali stopnjevanje aktivnosti, če do petka ne bodo prejeli odgovorov od poslovodstva. Protest je po besedah Kumer podprl tudi drugi reprezentativni sindikat v podjetju – Sindikat poštnih delavcev, ki je sicer prav v času dogodka sedel za pogajalsko mizo.