Poštarji zasuti s paketi, praznično pošto oddajte čimprej

Pred decembrskim navalom pošiljk na Pošti svetujejo: pisma in pakete oddajte čimprej. Že od konca novembra, od črnega petka, ko so spletna naročila močno poskočila, so zasuti s paketi, v primerjavi s povprečjem jih je za približno tretjino več. Do konca leta pa bo paketov in pisem še več. Na pošti so se na to pripravili z okrepljenimi ekipami, pomagajo tudi študenti in zaposleni iz drugih oddelkov. A kljub temu pozivajo - pisma in pakete, zlasti tiste za tujino, oddajte najkasneje do konca tedna.