Postati socialni podjetnik? Zakaj pa ne!

Pomen socialnega in impact podjetništva v našem okolju v zadnjih letih strmo narašča. Z vedno večjimi okoljskimi in družbenimi problemi se krepi zanimanje za socialne inovacije, ki jih podpira tudi vse več programov in investitorjev. Mladi podjetniki se s svojim delovanjem osredotočajo na trajnostne rešitve, ki ne izboljšujejo le kakovosti našega življenja, temveč tudi prispevajo k bolj pravični in vključujoči družbi.

Največja evropska skupnost mladih socialnih inovatorjev Pri razvijanju družbenoodgovornih idej je lahko mladim podjetnikom v pomoč Social Impact Award (SIA), največja evropska skupnost mladih socialnih inovatorjev, ki išče odgovore na zahtevne lokalne in globalne družbene izzive. Ustanovljena je bila leta 2009 na Dunaju in danes združuje že več kot 40.000 mladih iz 28 držav. V Sloveniji program poteka že četrto leto, zanimanje zanj pa vztrajno raste. Program je namenjen mladim do 30. leta, ki želijo razviti svoje družbeno in okoljsko angažirane ideje. Udeleženci imajo v okviru programa priložnost svoje ideje razvijati od začetne zamisli do dejanske realizacije. Pri tem jim je v pomoč celovit inkubacijski program, razvit v sodelovanju s številnimi vidnejšimi slovenskimi podjetji (Mlinotest, SAP Slovenia, BiteMe Nutrition, Ernst & Young ...), ki vključuje mentoriranje s strani uspešnih podjetnikov, številne delavnice in predavanja ter pripravo na pitch pred žirijo. Zmagovalne ekipe prejmejo tudi finančno podporo v višini do 2000 €, ki jim je še v dodatno pomoč pri ključnih korakih na njihovi podjetniški poti.

Uspešne zgodbe socialnega podjetništva Do sedaj smo v Sloveniji mentorirali in inkubirali že 35 idej ter razglasili 12 zmagovalcev, ki so prejeli finančno nagrado ter možnost dela v pisarnah Impact Huba Ljubljana. Ena izmed zmagovalnih idej je JAZ INTIMI, ki se ukvarja z izobraževanjem o temah odraščanja, odnosov, spola in spolnosti. Njihove delavnice, namenjene osnovnošolcem, so leta 2021 prejele nagrado strokovne žirije. V isti sezoni je nagrado prejela tudi ekipa PsyBit, ki je v samo treh letih od zmagovalne ideje zrasla do izjemno uspešnega podjetja za kadrovske rešitve s celovitim pristopom za zaposlovanje nove delovne sile. Njihov soustanovitelj Urh Kovačič pa je letos celo postal AmCham Top potencial leta 2024!

Med lanskimi zmagovalnimi idejami pa najdemo na primer PriHrani, prvo slovensko aplikacijo za prodajo hrane, ki je ni več mogoče prodati v trgovinah ali uporabiti v restavracijah, je pred rokom uporabe ali bi bila drugače zavržena. Člani ekipe so prejeli tudi rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo na Univerzi v Ljubljani. Prijave na Social Impact Award 2024 Prijave za letošnjo sezono Social Impact Award Slovenia 2024 so odprte samo še do ponedeljka, 10. junija 2024! Mlade podjetnike, ki želijo razviti svoje poslovne ideje, prispevati k družbenemu napredku ter hkrati stopiti na uspešno podjetniško pot, vabimo, da se nam pridružite!

