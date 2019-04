Postaven romunski ris Goru že v Sloveniji

Populacija risa, ki si jo med drugim delita Slovenija in Hrvaška, je trenutno izredno majhna in izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni, zaradi česar ji grozi izumrtje. Stopnjo sorodnosti bodo znižali v okviru projektaLIFE Lynx z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene (karpatske) populacije. Prvi od 14 risov, ki jih bodo v populacijo vključili v Sloveniji in na Hrvaškem, je ris Goru, ki prihaja iz Romunije.

Delo romunskega dela projektne ekipe je bilo poplačano, ko se je 12. februarja 2019 v zabojno past, postavljeno na območju Naravnega parka Putna Vrancea, ujel 23 kilogramov težak samec. V času karantene v Romuniji so bile opravljene veterinarske analize, ki so potrdile, da je ris v ustreznem zdravstvenem stanju, risa pa so tudi cepili proti steklini.