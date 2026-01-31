Postavili so snežne gradove

Ekipa iz Male Nedelje, imenovana Pohodniki Mala Nedelja, se je prireditve tokrat udeležila že 20. in letos z več kot 20-člansko zasedbo pripravila tudi zmagovalno predstavitev. Hkrati je občinstvo navdušila s pokončno snežno skulpturo kralja Matjaža z Alenčico, ki je tako prejela največ glasov med današnjimi obiskovalci prireditve.

Po mnenju strokovne komisije pa je bil najlepši grad klekljaric in kuharic iz Črne, ki je kralja Matjaža upodobila znotraj gradu ob krušni peči.

Sklulpture bodo na ogled jutri, organizatorji pa bodo del denarja od vstopnine namenili družini s Ptuja, ki jo je pred dvema tednoma prizadel hud požar.