Postavili tri mostove, zdaj jih bodo rušili. Občina vložila tožbo

Za drugo družino, ki je živela na območju Spodnjega Razborja, od lanske ujme pa tamkajšnje bivališče ogrožajo plazovi, pa se je našla rešitev za nadomestitveno gradnjo na območju Podgorja. Občina je razmeroma hitro izvedla potrebne postopke lokacijske preveritve za zemljišče, ki si ga je družina izbrala kot prostor, kjer bi gradila in živela, mestni svetniki pa bodo v sredo odločali o predlogu sklepa o tej lokacijski preveritvi.

"Kar nekaj je želja drugih, ki niso zajeti v popoplavno zakonodajo, da bi radi na kmetijskih zemljiščih gradili, a za njih tega postopka ni možno izpeljati. Tak postopek je možno izpeljati zgolj za tiste družine, ki so bile oškodovane med poplavami in se morajo izseliti," je na današnji novinarski konferenci, namenjeni aktualnemu dogajanju v občini, dejal župan Tilen Klugler.

Po sredini potrditvi sklepa o lokacijski preveritvi na mestnem svetu bodo vzpostavljeni pogoji za začetek pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta in manjšega kmetijskega objekta, ki ga želi postaviti družina in tako nadaljevati s kmetijsko dejavnostjo. Trenutno ta družina po podatkih občine živi v najetem stanovanju.

Župan potarnal zaradi počasnega potrjevanja projektov

Medtem se v slovenjgraški občini nadaljuje sanacija predvsem cest in plazov po lanskih poplavah, za kar je občina lani v prvem predujmu od države prejela 21 milijonov evrov. Največja težava je pomanjkanje projektantov in dolgotrajno potrjevanje projektov pri državni tehnični pisarni, je izpostavil župan.

Doslej so v občini zaključili 13 projektov, 31 jih je v izvajanju, 24 pa se jih projektira. V pregledu pri državni tehnični pisarni je po besedah župana 29 projektov, sedem jih je v dopolnjevanju in le osem je potrjenih. "To je zelo, zelo malo," je potarnal župan. Za pomoč so že prosili ministrstvo za naravne vire in prostor, želijo si namreč prioritetnega oz. hitrejšega potrjevanja projektov, da bi lahko v roku porabili lani prejeta sredstva. Do oktobra letos bodo po županovih ocenah uspeli porabiti okoli 17 milijonov evrov predujma.

Trije mostovi zgrajeni, a neprimerni za uporabo

Izmed ostalih infrastrukturnih projektov v občini pa je župan danes predstavil stanje glede že nekaj časa postavljenih treh kolesarskih mostov, za katere pa se je izkazalo, da imajo med drugim neustrezne naklone in niso primerni za uporabo.

Po več sestankih in iskanju rešitev s projektantoma spornih mostov ter pridobivanjem strokovnih mnenj so na občini prišli do zaključka, da sanacija verjetno ni možna. Naročili so izdelavo nove projektne dokumentacije za tri nove kolesarske mostove. "V kratkem bomo pričeli z izgradnjo novih mostov, kjer bo naklon zadostoval pravilniku, se pravi da ne bo več 19-odstoten, ampak največ petodstoten. Do konca leta bi te mostove zamenjali novi," je napovedal župan.

Hkrati je občina v zvezi s tem pred kratkim vložila tožbo zoper dva projektanta, ki sta bila partnerja v pogodbi z občino. Občina ju je sicer izbrala na razpisu. Občina s tožbo proti projektantoma in zavarovalnici, pri kateri imata zavarovano odgovornost, terja več kot pol milijona evrov, kolikor ocenjuje, da je nastalo škode pri tem. Občina je sicer mostove lani zgradila v okviru dobra dva milijona evrov vrednega projekta izgradnje kolesarskih površin.