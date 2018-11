'Postavite tablo, da je voda rakotvorna in da je vstop v bazen na lastno odgovornost'

Človek, ki je zbolel za pljučnim rakom, ali par, ki se že leta neuspešno bori z neplodnostjo, se v svoji agoniji bržkone vpraša – zakaj? A vzrok za nekatere bolezni, sploh pri raku, je velikokrat nemogoče odkriti. Ali bolje rečeno, dokazati. Kot so izpostavili strokovnjaki na 7. srečanju o kemijski varnosti, je izpust številnih rakotvornih snovi ali kako drugače nevarnih kemikalij v Sloveniji namreč – povsem legalen.

Poklicni rak v enem letu pokoplje 446 Slovencev

Poklicni rak v Evropski uniji letno ubije 102.500 ljudi. Je najpogostejša oblika smrti, povezane z delom, od 8 do 16 odstotkov vsega raka v Evropi je posledica izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu. Raziskave so pokazale tudi, da je že vsaki peti delavec redno izpostavljen rakotvornim snovem. Industrije, kjer so delavci najbolj izpostavljeni, so kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja, električna industrija in gradbeništvo, pa tudi transport in trgovina.

Kot je poudarila dr. Metoda Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na UKC Ljubljana, je zdajšnja industrijska onesnaženost bistveno bolj prikrita, kot je bila včasih. Težavo vidi v tem, da je neka tovarna sama zadolžena za nadzor nad svojimi izpusti. Po njeni oceni zato ne poznamo prave razsežnosti onesnaževanja slovenskega okolja z novodobnimi rakotvornimi snovmi. "Le glede na vsebino proizvodnje lahko sklepamo, kaj se dejansko spušča v okolje oziroma čemu so izpostavljeni delavci," je dejala Fikfakova.

V zrak izpuščajo rakotvoren plin, pa imajo kljub temu izdana vsa okoljevarstvena dovoljenja

Ob tem je izpostavila zgodbo gorenjskega podjetja: "V članku lokalnega časopisa sem zasledila izjavo, da v Škofji Loki ni hiše, kjer ne bi bilo raka. Izkazalo se je, da na tem območju neka tovarna spušča v zrak formaldehid, ki je po njihovih meritvah v dovoljenih mejah in v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem." Da je to izjemno zaskrbljujoče, je dodala Fikfakova, saj je formaldehid – ki je vmesni produkt pri zgorevanju metana in drugih ogljikovih spojin, najdemo ga na primer v gozdnih požarih, izpušnih plinih avtomobilskih motorjev in tobačnem dimu – izjemno nevarna snov.

"Po IARC-klasifikaciji rakotvornih snovi, ki se je zdravniki v največji meri poslužujemo, je formaldehid v prvi skupini, zato zanj seveda ni varne meje. A v naši okoljski zakonodaji sploh ni opredeljen kot rakotvorna snov, kot tudi ne kremenčev pesek ali leseni prah," je poudarila Fikfakova in ob tem navedla skrb vzbujajoče dejstvo, da je bilo v Sloveniji leta 2017 v zrak izpuščenih skoraj štiri tone emisij tega nevarnega plina.

Novo in staro pomembno izpostavljenost predstavlja tudi kremenčev pesek, ki smo ga pri nas dolgo zanemarjali in je še vedno eden od pomembnejših rakotvornih snovi v industriji, predvsem gradbeni. Zato gradbeništvo ostaja sektor z najvišjim bremenom pljučnega raka. Za Veliko Britanijo so na primer izračunali, da lahko več kot 40 odstotkov pljučnega raka (kar je približno 3500 primerov na leto) pripišemo izpostavljenosti azbestu in kremenčevemu pesku.