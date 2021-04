Postavitev 29 drogov na Trgu republike bo pojasnil župan Janković

V izjavi za javnost, vezani na postavitev drogov za zastave ob Šubičevi ulici, se mu bo pridružil tudi podžupan MOL Janez Koželj. Zastave je na svojem zemljišču postavil MOL in vlada ni imela nič s tem, so odgovorili iz kabineta predsednika vlade, toda soglasje k postavitvi je dal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Slednji so zapisali, da so dovoljenje izdali za čas predsedovanja, se pravi do konca leta 2021. Po koncu bo moral MOL drogove odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.