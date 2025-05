Urška Klakočar Zupančič spregovorila o sinovi bolezni

Pred 12 leti je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič povila dvojčka. Pri enem od fantov pa so pri treh letih opazili motnje spanca, kmalu za tem je doživel prvi večji napad. Zdravniki so potrdili, da ima epilepsijo. Gre za nevrološko bolezen, ki ima več obrazov. Njihova zgodba je ena tistih, pri kateri je bila pot do rešitve dolga in mučna. A niso obupali. Odločitev, da spregovori o sinovi bolezni, ni bila enostavna, a z lastno izkušnjo želi opolnomočiti tiste starše, ki se soočajo z enakimi strahovi, kot jih je dolgo doživljala sama, pravi Klakočar Zupančičeva.