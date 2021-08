Postavitev prvega prometnega znaka za zavijanje v desno ob rdeči luči na semaforju

"Na ustreznih križiščih bo mogoče, tudi ko bo semafor rdeče barve, zaviti desno, ob predpostavki, da je nameščen prometni znak in da je smer vožnje prosta. Še vedno bo potrebna trezna in ustrezna presoja voznika, bo pa ob sproščeni situaciji v križišču s tem omogočena večja pretočnost," je dejal Mihelič.

Prvi prometni znak za zavijanje v desno ob rdeči luči na semaforju bodo postavili na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti. Dogodka se bo udeležil tudi državni sekretar Aleš Mihelič .

Voznik bo moral biti veliko bolj pozoren na vsa vozila, ki vozijo po tej cesti, po drugi strani pa tudi na pešce, ki lahko imajo še vedno odprt prehod, so pred časom opozorili na AMZS. "Slabost je predvsem v tem, da vsi ne bodo znali na enak način uporabljati tega prometnega znaka oziroma ne bodo enako prepričani vase," je dejal Manuel Pungertnik , vodja šole vožnje AMZS in kot prednost izpostavil, da bo promet bolj tekoč.

Puščica nam bo zavijanje v desno sicer dovoljevala, ne bo pa od nas tega zahtevala. V pravilniku o prometni signalizaciji je že od leta 2016, zato novim voznikom ni tuja, težje pa se bodo nanj verjetno navadili starejši vozniki in tisti, ki vozijo redko.

Nova pravila bodo pričakovano sprva povzročila nekaj zmede na cestah, zato tudi na ministrstvu v začetni fazi predvidevajo informiranje in izobraževanje. "Seveda lahko pričakujemo, da se bodo ljudje malo lovili, ko bo novo pravilo vstopilo v veljavo, ampak tako je tudi pri vseh drugih rečeh," je še dejal Mihelič.

Jesen prinaša tudi druga nova pravila obnašanja na cesti

Prihajajoča jesen sicer prinaša tudi številna druga nova pravila obnašanja na cesti. Kazni bodo dvakrat višje, če boste med vožnjo uporabljali mobilni telefon ali če ne boste upoštevali vozil s prednostjo, kot sta policijsko in reševalno vozilo. Uzakonjena bo vožnja z električnimi skiroji, segwayji in rolkami na električni pogon, ki bodo lahko na cesti samo pod določenimi pogoji. Poleg tega jih otroci, mlajši od 14 let, ne bodo smeli voziti.