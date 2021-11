Postavitev razglednega stolpa v Rogaški Slatini bo dražja

Rogaškoslatinska občina na razpisu oktobra letos ni izbrala ponudnika za gradnjo razglednega stolpa. Ponudbi sta oddali ljubljansko podjetje VG5, ki bi stolp zgradilo za 3,6 milijona evrov, in slatinsko podjetje GIC gradnje, ki je postavilo ceno 4,8 milijona evrov.

Kot so pojasnili na rogaškoslatinski občini, so objavili novo javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje, ki poteče v petek. "Ali bo postopek v drugo izveden uspešno, bo znano po opravljeni fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ter sprejema odločitve," so dejali za STA . Kot ocenjujejo, bi bila lahko postavitev razglednega stolpa končana v začetku leta 2023.

Občina je analizirala možne spremembe, na podlagi katerih bi lahko v ponovljenem postopku javnega naročanja računali na uspešen zaključek. Ocenili so, da lahko razkorak med razpoložljivimi sredstvi in ravnijo ponujenih cen iz prvega postopka javnega naročanja odpravijo s kombinacijo treh ukrepov.

Prvi ukrep se tako nanaša na gradbeni popis del, v okviru katerega bi projektant opravil manjše korekcije vrednosti del. Drugi ukrep predvideva, da se v okviru načrtovanih sredstev za financiranje projekta nekoliko poveča delež sredstev, ki je rezerviran za financiranje gradnje stolpa. Tretji ukrep pa se nanaša na povečanje celotnega obsega načrtovanih sredstev za projekt za okoli 12 odstotkov oz. 400.000 evrov.

Gradbeno dovoljenje za razgledni stolp je slatinska občina pridobila julija letos. Za postavitev stolpa na območju starega mizarstva se zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe, so pojasnili na občini.

Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti rogaškoslatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo na letni ravni v občinski proračun prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov in po odbitju stroškov bodo lahko za razvoj vsako leto dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.

Decembra lani je na pobudo občanke Eve Žgajner v Rogaški Slatini potekal tudi referendum, na katerem so volivci odločali o postavitvi stolpa, a je bil neuspešen, saj je večina občanov postavitev podprla. Gradnji stolpa je Žgajnerjeva nasprotovala zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica.