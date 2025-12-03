Svetli način
Postaviti energijo v prostor – zgodbe, ki povezujejo skupnosti in razvoj

Ljubljana, 03. 12. 2025 12.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
POP TV
Umeščanje energetskih objektov v prostor je ena najbolj občutljivih razvojnih tem današnjega časa. Čeprav so novi projekti nujni za stabilno, čisto in konkurenčno energetsko oskrbo, se pogosto ustavijo tam, kjer bi morali nastati dogovori – med ljudmi, ki v prostoru živijo, investitorji, lokalno politiko in državo. Prav zato postaja razumevanje dobrih praks ključno: kako ustvariti pogoje, v katerih so razvoj, narava in skupnosti zmagovalci in ne nasprotniki?

Na četrtem panelu poslovno-medijske konference Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj bodo o tem razpravljali mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, župan Občine Kanal ob Soči Miha Stegel, izvršni direktor za investicije in vzdrževanje v družbi Petrol Bojan Kurež ter Ana Grabnar Crnčec, partner v Odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik partnerji. Panel z naslovom Kako postaviti energijo v prostor: lekcije dobrih praks bo vodila voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.

Nuša Lesar
Nuša Lesar FOTO: POP TV

Slovenija ima številne izzive: od umeščanja sončnih in vetrnih elektrarn do nadgradnje omrežij in modernizacije energetskih sistemov. Kjer zaradi pomanjkanja koordinacije ali dialoga nastajajo zastoji, se izgubljajo leta. Kjer se interesi usklajujejo pregledno in z vključevanjem in spoštovanjem prostora, projekti napredujejo. Prav ti primeri dobrih praks so temelj za prihodnjo energetsko strategijo države.

"V razpravah o energiji se vedno znova pokaže, da ne gre le za številke, temveč za ljudi, za skupnosti, ki živijo ob načrtovanih elektrarnah, za naravo, ki jo želimo ohraniti, in za prihodnost, ki jo želimo ustvariti skupaj. Kako najti ravnovesje med razvojem in življenjem? O tem bomo govorili odkrito, brez olepševanja, a z namenom razumeti drug drugega. Pridružite se nam na konferenci o energetski prihodnosti Slovenije, kjer v okviru projekta Platforma odpiramo prostor za pogovor, ki ga Slovenija potrebuje," poudarja moderatorka Nuša Lesar.

Razprava se bo dotaknila vprašanj transparentnosti, vključevanja javnosti, državnega prostorskega načrtovanja, regionalnih specifik in možnosti, ki jih prinašajo vključujoči postopki. Ključni cilj panela je pokazati, da so energetski projekti lahko uspešni le, če so del širše zgodbe – zgodbe prostora, ljudi in skupne vizije prihodnosti.

Konferenca Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj

 

Dogodek 11. decembra v Ljubljani bo združil predstavnike energetike, gospodarstva, politike in lokalnih skupnosti. Razprave bodo osvetlile ključne izzive in priložnosti, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega energetskega in gospodarskega okolja.

 

Več informacij in vstopnice so na voljo na platforma.si/energetika. Število vstopnic je omejeno!

Pasica Platforma energetika
platforma energetika
