Postavitvi začasnih objektov v Žusterni zelena luč, a za to vedeli le redki

Dars je za Primorske novice potrdil, da so trem podjetjem izdali soglasje za začasno postavitev kioskov in stojnic na njihovem gramoznem parkirišču ob novem obmorskem parku v Žusterni. Za soglasje so zaprosili Marjetica Koper, podjetje Bivij, ki je v lasti Roberta Šuca, ter KPMS, podjetje v lasti Sebastjana Vežnaverja.

Konkretno, podjetja so dobila dovoljenje, da lahko med 1. aprilom in 31. decembrom letos na lokaciji postavijo začasni objekt in letni vrt površine 300 kvadratnih metrov, poroča omenjeni časnik. Pri tem pa Dars od podjetnikov ne terja stroškov najemnine ali uporabe javne površine.