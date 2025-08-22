Svetli način
Postavljen temeljni kamen za novo Zdravstveno postajo Tezno

Maribor, 22. 08. 2025 13.15 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
V Mariboru so v prisotnosti ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel razgrnili temeljni kamen za novo Zdravstveno postajo Tezno, ki predstavlja največjo investicijo na področju primarnega zdravstva v mestu v zadnjih desetletjih. "Gradimo nekaj, kar bo služilo generacijam," je dejal direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik.

V Mariboru so razgrinili temeljni kamen za Zdravstveno postajo Tezno.
V Mariboru so razgrinili temeljni kamen za Zdravstveno postajo Tezno. FOTO: Bobo

Novogradnja v vrednosti 20,7 milijona evrov, ki bo nadomestila dotrajano postajo pri industrijski coni Tezno, bo zrasla na zemljišču pri Osnovni šoli Martina Konšaka na Prekmurski ulici na drugi strani te mestne četrti. "Gre za strateški projekt, ki bo omogočal boljšo zdravstveno oskrbo ne samo za Maribor, ampak za celotno regijo," je izpostavil župan Saša Arsenovič.

Država bo za projekt prispevala 5,4 milijona evrov. "Primarna zdravstvena raven je nekaj, kar si prizadevamo že od začetka resnično krepiti. Ker primarna zdravstvena raven je tista, ki omogoča prvi korak, dostopnost, obravnavo pacienta celovito, in s tem razbremenjuje vse nadaljnje ravni," pa je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Po njenih besedah je ključno, da je primarna zdravstvena raven blizu ljudem in omogoča celovito obravnavo.

Novogradnja bo nadomestila dotrajano postajo pri industrijski coni Tezno.
Novogradnja bo nadomestila dotrajano postajo pri industrijski coni Tezno. FOTO: Bobo

Predviden je dvonadstropni objekt z nekaj več kot 7000 kvadratnimi metri uporabnih površin. Tam bo po napovedih direktorja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Jerneja Završnika osem ambulant družinske medicine, dva centra za razvojno pediatrijo, pa tudi zobozdravstvene ambulante, ambulante medicina dela, prometa in športa, patronažna služba, laboratorij in lekarna. "To bo sodoben prostor, kjer bo zdravje na prvem mestu," je dejal Završnik.

Mestna občina Maribor bo iz lastnih sredstev zagotovila za projekt 7,3 milijona evrov, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 5,7 milijona, enajst občin soustanoviteljic omenjenega zdravstvenega doma 1,4 milijona ter Lekarne Maribor nekaj manj kot milijon. "To je jasen znak, da za projektom stoji močna skupnost," je povedal Završnik.

Odprtje pričakuje junija 2027, obstoječi objekt zdravstvene postaje pa namerava zdravstveni dom v prihodnje uporabljati kot logistični center za potrebe dolgotrajne oskrbe.

Enkrat večja od Magdalene

Za gradnjo nove zdravstvene postaje so izbrali podjetje Pomgrad, ki je podalo najnižjo ponudbo na razpis. Omenjeno podjetje je gradilo tudi novo Zdravstveno postajo Magdalena, ki so jo postavili na mestu dotrajanih ambulant v Jezdarski ulici na Taboru in odprli junija lani. Nova Zdravstvena postaja Tezno bo enkrat večja od Magdalene.

Novozgrajeni objekt bo izveden v skladu z rešitvijo arhitekturne pisarne Styria arhitektura, ki je bila izbrana na arhitekturnem natečaju leta 2020. Imel bo garažo in večje zunanje parkirišče, dostop bo urejen s Prekmurske ulice. "Stavba je razčlenjena v tri lamele z notranjimi atriji, tako da bodo vsi prostori imeli kakovostno naravno osvetlitev. Od zunaj bo hiša oblikovana iz vidnega betona, ki bo nekoliko zeleno toniran, da se bo lepo vklapljal v to mikrookolje ob Stražunskem gozdu. Hkrati se zelo lepo navezuje na park in dvorišče bližnje šole," je povedal eden od avtorjev arhitekturne zasnove David Mišič.

Država bo za projekt prispevala 5,4 milijona evrov.
Država bo za projekt prispevala 5,4 milijona evrov. FOTO: Bobo

V prihodnje načrtuje občina ob zdravstveni postaji in šoli še izgradnjo četrtnega središča z večnamensko dvorano in knjižnico, a za to denar še ni zagotovljen. "Dolgoročno je tu predviden novi center Tezna z vsemi svojimi javnimi funkcijami," je povedal arhitekt.

Tezno Maribor temeljni kamen zdravstvena postaja
misterbin
22. 08. 2025 14.35
Ki bo omogočal boljšo zdravstveno oskrbo .In kod bodo zaposlili zdravnike zdravnike? Iz Viča ki prihajajo trumoma v Slovenijo .Medicinske setre iz Nepala in Indije ?
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
22. 08. 2025 14.31
+1
Kdaj boste pa kaj v mb zrihtali ceste?
ODGOVORI
1 0
misterbin
22. 08. 2025 14.36
Delavec_Slo ...... Ko boste spet izvolili Arsenoviča
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
22. 08. 2025 14.10
Pa pravjo, da ta vlada nč ne dela!?
ODGOVORI
0 0
eurosapiens
22. 08. 2025 13.48
sramota od sramote ... to bi moralo biti zgrajeno že pred več kot 20 leti ... vprašanje koliko denarja se je porabilo do sedaj pa še sploh niso začeli graditi ... dokaz da organi pregona v mariboru ne delujejo
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
22. 08. 2025 13.28
Smesni ste
ODGOVORI
0 0
