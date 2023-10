Kako ravnati, da s potovanja ne prinesete posteljnih stenic?

"Nihče ni varen," je pred dnevi opozoril podžupan Pariza, ko so družbena omrežja preplavili posnetki in fotografije posteljnih stenic, ki lezejo po sedežih javnega prevoza. Njihov pojav in prisotnost nista nujno povezana s slabo higieno oziroma pomanjkljivim vzdrževanjem, opozarjajo v NIJZ. Pojavijo se lahko tudi v hotelih s petimi zvezdicami. In niso zgolj problem Francije oziroma njene prestolnice.

icon-expand Stenice FOTO: Shutterstock

Posteljne stenice (Cimex lectularius) so na svetu že več tisoč let in so pravzaprav vseskozi med nami, pravijo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prav tako pojav teh nadležnih žuželk ni nekaj novega za Francijo, toda njihova očitna prisotnost na javnih krajih – avtobusih, vlakih, podzemni železnici, kinodvoranah, celo bolnišnicah – kaže, da je se je stanje v zadnjem času izjemno poslabšalo.

Nazadnje so jih zaznali celo v eni od pariških šol. Predstavniki francoskih ministrstev za zdravje, gospodarstvo in promet so se v petek sestali v kabinetu predsednice vlade, z namenom, da uskladijo akcijski načrt proti tej nadlogi. Ne le, da so posteljne stenice, po besedah pariškega podžupana Emmanuela Gregoira, javnozdravstveni problem, pač pa njihova vsesplošna razširjenost nenazadnje meče slabo luč tudi na francosko prestolnico, ki se pripravlja na gostovanje olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2024. Francoska poslanka Mathilde Pannot je na ta pereč problem opozorila celo tako, da je v parlament prinesla epruvetko, v kateri so bile stenice.

A posteljne stenice niso težava, ki pesti le Francijo. V zadnjih tednih so o podobnih težavah poročali v mehiški prestolnici. Tudi v Mexico Cityju so jih namreč zaznali na sredstvih javnega prevoza, v izobraževalnih ustanovah in drugod. Oblasti so tako izvedle dezinsekcijo nekaterih linij podzemne železnice ter konec septembra začasno zaprle in izvedle ukrepe na eni od največjih univerz v mestu.

Tudi na Otoku je ta težava pogosto prisotna. "Mislim, da je trenutno ta problematika tudi v Londonu verjetno zelo podobna kot v Parizu," je za Sky News dejal David Cain, mikrobiolog in ustanovitelj podjetja Bed Bugs, ki je specializirano za uničevanje posteljnih stenic. "Pojavljajo se že na avtobusih, vlakih, podzemni, kinodvoranah, ambulantah, javnih prostorih, bolnišnicah," je naštel britanski strokovnjak na področju stenic. Kot pravi, je razlika le v tem, da Parižani o tej težavi govorijo javno, medtem ko želijo Britanci vse to pomesti pod preprogo. Prav takšna kultura, kjer se o tej zadevi ne govori in se z njo ne ukvarja, pa ustvarja popolno okolje za to, da se stenice širijo, je prepričan.

icon-expand Posteljna stenica FOTO: Profimedia

So posteljne stenice prisotne tudi pri nas?

Posteljne stenice so približno 1–7 milimetrov velike žuželke, rumeno-rjave barve. Po hranjenju so lahko tudi rdeče ali temno rjave barve. Hranijo se s krvjo. So majhne, a jih lahko vidimo tudi s prostim očesom. Nimajo kril, so ovalne oblike, z izbuljenimi očmi.

Tudi v Sloveniji se o posteljnih stenicah ne govori veliko, a to še ne pomeni, da te niso prisotne. "Prav gotovo so posteljne stenice prisotne tudi kje v Sloveniji, vendar na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje podatkov o njihovi prisotnosti nimamo, saj o njih ni potrebno poročati," so nam pojasnili na NIJZ. Kot pravijo, pojav in prisotnost posteljnih stenic nista nujno povezana s slabo higieno oziroma pomanjkljivim vzdrževanjem. "Včasih se pojavijo tudi v hotelih s petimi zvezdicami," poudarjajo. Zadnje izbruhe posteljnih stenic v velikih prestolnicah razvitih dežel pa pripisujejo dejstvu, da ljudje več potujejo po svetu, več je tudi priseljevanja ljudi, po drugi strani pa postajajo te žuželke vse bolj odporne na insekticide. Na kaj je treba biti pozoren, da s potovanja ne prinesete stenic? Kdor je imel izkušnje s posteljnimi stenicami, se zaveda, kako težko se jih je znebiti. Zato je pomembno, da delujemo preventivno in storimo kar se le da, da jih ne prinesemo k sebi domov. "V naše postelje jih običajno prinesemo s potovanj. Kadar potujemo, je treba natančno pregledati področja, kjer bi se lahko nahajale, kot so hotelske sobe in druge lokacije," opozarjajo na NIJZ. "Lahko se skrivajo v razpokah in šivih vzmetnic, oblazinjenem pohištvu, hrbtnih straneh postelj, za slabo pritrjenimi tapetami posteljnega dna, potujejo pa lahko s pohištvom, prtljago, obleko in drugimi osebnimi stvarmi," so našteli. Zelo pogosto pa se zgodi, da jih zaznamo šele, ko se zbudimo s srbečimi ugrizi na koži.

icon-expand Posteljne stenice FOTO: Shutterstock

Na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) svetujejo, da vso prtljago, s katero ste prišli z dopusta, odložite v prostor, ki je ločen od bivalnih prostorov. To je lahko npr. garaža, kurilnica ali klet. "Za kovčke in tekstil se priporoča kakršnakoli toplotna obdelava, lahko hlajenje v zamrzovalni skrinji, ali pregrevanje s paro," svetujejo. Kaj storiti, če jih najdemo doma? Če po potovanju stenice najdemo doma, na NIJZ svetujejo, da vzmetnice in oblazinjeno pohištvo najprej natančno presesamo. "Pomaga lahko ovijanje vzmetnic in oblazinjenega pohištva, ki prepreči, da posteljne stenice uidejo," so poudarili. "Ob dovolj zgodnji identifikaciji stenic so te prisotne v le eni sobi. To sobo takoj zapustite, s seboj ne vzemite ničesar. Vrata zalepite z lepilnim trakom, da je onemogočeno širjenje stenic," svetujejo na NIJZ. Za učinkovit boj proti tem žuželkam, še preden se te povsem naselijo v vašem domu, pa je dobro, da se obrnete na strokovne izvajalce dezinsekcije. Ti se nad stenice spravijo s kemičnimi sredstvi. A, ker so te žuželke pogosto že odporne na mnoga kemična sredstva, je treba tudi po dezinsekciji še nekaj časa spremljati stanje.