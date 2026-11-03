Poštena bitka brez pranja umazanega perila v javnosti?

Za županski stolček v Mariboru se poteguje devet kandidatov in ena kandidatka. Med njimi ni Saše Arsenoviča, ki se je po osmih letih županovanja odločil, da ne bo več kandidiral. Sodeč po javnomnenjskih raziskavah v prvem krogu ne bo zmagovalca, najbolje pa kaže Boru Grajnerju, Matevžu Frangešu, Andreju Baumanu in Katji Koren. Pred časom so si obljubili, da bo predvolilna bitka poštena in da v javnosti ne bodo prali umazanega perila. Pa to še drži?