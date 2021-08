Pošteni pismonoša v Prlekiji na cesti našel denarnico s 23.000 evri, nesel jo je na Policijo

Na zgodbo so najprej opozorili v Facebook skupini SPD Sindikat Poštnih Delavcev. "In naj še kdo reče, da smo poštarji nepošteni, nesramni, nekulturni ... 23.000 evrov je nekdo danes izgubil na cesti, na srečo jih je našel naš poštar in jih s pomočjo policije vrnil," je zapisal (kot je iz objave razbrati) nekdo od njegovih sodelavcev.

Da je prav njihov pismonoša poskrbel, da je izgubljeno bogastvo našlo pot nazaj k lastniku, so za 24ur.com potrdili na Pošti Ljutomer. "Gre za velikega poštenjaka," ga je pohvalila sogovornica na drugi strani telefonske linije. Po njenih besedah pa se na noben način ne želi javno izpostavljati, prav tako nihče od tamkajšnjih zaposlenih. Zato so nas naslovili na stike z javnostmi Pošte Sloveniji.

Preko elektronske pošte smo jim posredovali novinarska vprašanja o podrobnostih izjemnega dejanja 'prleškega junaka', pa tudi ali morbiti razmišljajo o tem, da bi mu podelili kakšno nagrado, priznanje, posebno pohvalo – da bi si vsekakor zaslužil nenazadnje poudarjajo tudi v prej omenjeni Facebook skupini. Njihove odgovore bomo objavili takoj ko jih prejmemo.

So pa že v petek na vprašanja odgovorili novinarjem Vestnika, ki je prvi o 'bogati najdbi' tudi poročal. Potrdili so jim, da je pismonoša na "večjo količino denarja" na cesti naletel v četrtek, primer pa da so predali Policiji.

Policisti lastnika izgubljenih tisočakov že našli in mu jih predali

Dogodek je za naš portal potrdil tudi vodja operativno komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Murska Sobora Dejan Bagari. Kot je sporočil, je policiste Policijske postaje (PP) Ljutomer v četrtek popoldne uslužbenec Pošte Slovenije obvestil, da je njihov pismonoša na lokalni cesti našel denarnico z dokumenti, poleg pa večjo vsoto denarja. "Policisti so predmete prevzeli in proti potrdilu vrnili lastniku," je pojasnil Bagari.

Zatajitev kazniva – kaj se zgodi in kakšna kazen je zagrožena, v kolikor se 'najdbe' ne odnese na Policijo? Tisočaki so prek poštenega pismonoše 'romali' nazaj k lastniku, se pa velikokrat primeri, da vsi 'najditelji' ne dajo toliko na čast, ugled in dobro ime. Kot pojasnjujejo na PU Murska Sobota, je zatajitev celo kazniva. 5. odstavek 208. člena KZ-1 (zatajitev) določa: "Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje prišel naključno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Pregon se začne na predlog oškodovanca."

Govorili smo tudi s pooblaščencem Sindikata poštnih delavcev (SPD) Sašo Gržiničem. Tudi oni so na njegovo izjemno dejanje izredno ponosni, kljub temu, da so se pod objavo pojavili tudi komentarji uporabnikov, češ da temu ne verjamejo. "Kolkor sem govoril z njim in tamkajšnjimi zaposlenimi – sam ga osebno namreč ne poznam – gre za velikega poštenjaka tudi nasploh. Sodelavci so ga zelo pohvalili," je še enkrat poudaril Gržinič. Tudi po njegvih informacijah je poštar 'izgubljene tisočake' našel med delom, na terenu, na tleh v denarnici.

To še zdaleč ni edina tovrstna najdba v njihovih vrstah: zaposlena na Pošti pred kratkim našla pet tisočakov

V SPD pa ob tem omenijo še, da takšni primeri niso redkost – podoben dogodek se je nedolgo nazaj primeril na eni od poštnih poslovalnic, kjer je stranka na pultu pozabila denarnico s 5000 evri. Tudi ti so na koncu pristali v rokah pravega lastnika, so še pojasnili v sindikatu.