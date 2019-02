Poštni delavci bodo napovedali stavko

"Zaradi uresničevanja ekonomskih in socialnih pravic, interesov po zagotavljanju in varovanju zdravega delovnega okolja in spoštovanju predpisov, ki urejajo delovnopravni položaj delavcev Pošte Slovenije, d.o.o. in IPPS – Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, bosta oba reprezentativna sindikata, SDPZ Pošte Slovenije in SPD, danes javno napovedala pričetek stavke zaposlenih Pošte Slovenije in IPPS," so sporočili sindikalisti.

Predstavniki obeh sindikatov bodo danes predstavili, kakšne so njihove stavkovne zahteve in sporočili datum pričetka stavke. Ta bo, so zatrdili, če pogajanja s predstavniki delodajalca ne bodo uspešna.

Sindikata sta se lansko leto pogajala za izboljšanje razmer za zaposlene, s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu. Rezultat pogajanj je bil osnutek dogovora, ki so ga oblikovali konec januarja. A Sindikat poštnih delavcev je že takoj napovedal, da dogovora ne bodo podprli, nekaj dni pozneje pa je predlagani dogovor zavrnil še drugi Sindikat delavcev prometa in zvez.