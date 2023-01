Poštni delavci: Delamo v težkih pogojih za skromno plačilo, spremembe so nujne

"Uprava PS se mora zavedati, da njihova delovna mesta ne prinašajo zgolj direktorskih privilegijev, temveč predvsem odgovornost do več kot 6000 zaposlenih na PS, ki skrbimo, da je naše temeljno delo – izvajanje vseh poštnih storitev, česar ne more nadomestiti noben paketomat – kakovostno opravljeno, za kar pa prejemamo razmeroma skromno plačilo," so pojasnili v sindikatu.

Sindikat poštnih delavcev (SPD) je pozval vlado in upravo Pošte Slovenije (PS), naj začneta opravljati svoje delo in poskrbita, da bo izvajanje njihove temeljne dejavnosti – univerzalne poštne storitve – s strani države ustrezno financirano in ovrednoteno. Kot so zapisali v SPD, temu namreč zaradi neustreznosti Zakona o poštnih storitvah oziroma neupoštevanja njegove določbe glede poplačila negativnega poslovanja iz naslova univerzalne poštne storitve (USO storitve) ni tako.

Kot dodajajo, pomanjkanje delovne sile in težki delovni pogoji dodatno bremenijo PS, ki ob slabih poslovnih rezultatih ne zmore ustrezno nadomestiti odhodov zaposlenih niti dostojno plačati tistih, ki še vztrajajo. V sindikatu se zavedajo, da težave trajajo že več desetletij, a če se nekdo odloči prevzeti vodenje državnega podjetja, mora to delo tudi opravljati za dobrobit vseh prebivalcev in zaposlenih, pravijo. Z žalostjo pa ugotavljajo, da prve poteze nove uprave jasno kažejo na odnos do zaposlenih kot nepotrebnega stroška, zato se bojijo, da se bo zgrešena politika nadomeščanja sistematične skrbi za zaposlene z začasnimi oziroma prehodnimi rešitvami nadaljevala.

"Dejstvo je, da bo velik del zaposlenih, ki ne glede na vremenske razmere in posledice za lastno zdravje dnevno opravljajo naše delo, ob novem dvigu minimalne plače pristal pod to mejo. Z drugimi besedami: Ti ljudje bodo plačani najmanj, kot si lahko plačan za delo, ki ga opravljaš v tej državi," pravijo.

Zaradi vsega navedenega upravo pozivajo, naj prevzame svojo nalogo in se začne boriti proti padanju podjetja k dnu in utapljanju zaposlenih pod minimalno plačo. Pričakujejo, da bo uprava opravila svojo nalogo, ki jo je prevzela ob imenovanju, sami pa so pripravljeni pri tem pomagati in sodelovati, zatrjujejo.

V letu 2020 je sindikat namreč že vodil intenzivno kampanjo za spremembo Zakona o poštnih storitvah in vlado ter gospodarsko ministrstvo večkrat uradno pozval, da nemudoma podata predlog sprememb in dopolnitev Zakona o poštnih storitvah na način, da bo za izvajanje storitev za državo PS prejela ustrezno nadomestilo ter tako ne bo prisiljena v nadaljnje zapiranje poslovalnic, zaposlene pa bo lahko plačevala težaškemu delu primerno, kar bo vodilo v večje zaposlovanje in izboljšanje pogojev dela, prebivalci pa bodo še naprej imeli kakovostne storitve.

V sindikatu so prepričani, da so navedene spremembe nujne, zato upajo, da bodo lahko z novo upravo in vlado vzpostavili kakovosten in produktiven socialni dialog ter da pri tem ne bodo naleteli na gluha ušesa, prazne obljube in zavrnitve. Ob nasprotovanju prejšnje koalicije je takratna opozicija (sedanja koalicija) podprla predlagane spremembe Zakona o poštnih storitvah, zato pričakujejo, da bo te spremembe obravnavala prioritetno in v skladu z že izraženimi stališči, so dodali v sindikatu in izpostavili, da bodo v nasprotnem primeru prek pritiskov na delodajalca – tudi stavke, če bo potrebna – vršili pritisk na lastnika, da uredi ustrezno financiranje poštne dejavnosti.