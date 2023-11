Poštni delavci na protestnem shodu v Ljubljani

Zaposlene so vznemirile nekatere medijske objave, da naj bi poslovno-finančni načrt za leto 2024 določal zmanjšanje števila zaposlenih, s čimer pa sami niso seznanjeni. "Gre za skrb zbujajoče informacije," so zapisali v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije ter Konferenci Sindikata delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije. Od poslovodstva pričakujejo podrobna pojasnila in ostro nasprotujejo kakršnikoli razpravi o zmanjševanju števila zaposlenih.

Shod zaposlenih na Pošti Slovenije in v Invalidskem podjetju Pošte Slovenije je potekal pred Poštnim logističnim centrom v Ljubljani od 14. do 15. ure.

Kot so dodali, si je Pošta Slovenije več let zapored aktivno prizadevala privabiti ustrezno število kandidatov za zaposlitev, ki bi razbremenili obstoječ kader ter prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, krčenja ter nadurnega dela. Zato se jim hkratne objave prostih delovnih mest in nižanje števila zaposlenih ne zdijo konsistentni. Omenili so tudi kršitve s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, zdravniških pregledov ter postopkov sprejema aktov delodajalca, kot tudi zaviranje sindikalnega dela.

V sindikatu so prepričani, da je treba zagotoviti dolgoročno stabilnost Pošte Slovenije, brez zapiranja poslovalnic, z učinkovito organizacijo dela in poštenim plačilom. "Nič od tega ne bo mogoče, dokler se država izogiba svoji odgovornosti za financiranje javne službe," so zapisali. Vlado pozivajo, naj končno zagotovi sofinanciranje univerzalne poštne storitve. "To je zdaj dolžna izvajati Pošta Slovenije na račun svoje konkurenčnosti, ceno pa plačamo zaposleni, ko za nas vedno znova zmanjka denarja," so opozorili.

Poslovodstvo Pošte presenečeno nad trditvami

Poslovodstvo Pošte Slovenije je v odzivu na protest zapisalo, da aktivno iščejo in zaposlujejo osebe v prometu oziroma dostavi. "Povišanje plač in njihovo usklajevanje z inflacijo je določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, ki jo poslovodstvo v celoti spoštuje in je v veljavi do konca leta 2025. Uskladitev osnovnih plač za leto 2024 bo v skladu s Kolektivno pogodbo Pošte Slovenije v začetku prihodnjega leta, in sicer izplačilo v mesecu februarju pri plači za mesec januar 2024. Uskladitve osnovnih plač v povezavi z letno inflacijo se bodo izvajale prav tako po dogovorjenih določilih Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije, in sicer v mesecu marcu 2024."

Kot so še zapisali, se poslovodstvo ni seznanilo s konkretnimi primeri kršitev na področju počitkov in odmorov, rednega opravljanja zdravniških pregledov in postopkov sprejema aktov delodajalca ter zaviranja sindikalnega dela. "Zato (poslovodstvo, op. a.) poziva predstavnike sindikata, da predstavijo konkretne primere morebitnih kršitev, saj jih je potrebno čim prej razrešiti."